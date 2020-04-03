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Ersoy, 97 ailenin kiralarını maaşından ödedi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri milletvekili Baki Ersoy, verdiği sözü tuttu ve 97 ihtiyaç sahibi ailenin ev kiralarını maaşından ödedi. Bu durum kamuoyunda bütün milletvekillerine örnek olacak bir davranış olarak yorumlandı.

Ersoy, 97 ailenin kiralarını maaşından ödedi

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve teşkilatının belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin ev kiraları Milletvekili Baki Ersoy tarafından ödendi. MHP İl Başkanı Tok konu ile ilgili şunları paylaştı: “39. Yaşında; bir insanın kendi ömrüne, davasının ömrüne, ailesinin ömrüne bereket olsun diye yapacağı en büyük hayrı kıymetli vekilimiz Baki Ersoy 97 ailenin kiralarını maaşından ödeyerek gerçekleştirmiş ve dekontlarını İl Başkanlığımıza ulaştırmıştır. Ne diyebilirim ki? Dilerim ki; 39. Yaşında ömrün bereketlensin, senin dokunduğun yürekler attıkça hayır kapın hiç kapanmasın.

Evlerinin eşiğinden girdiğin tüm aileler adına, davam adına, teşkilatım adına ve şahsım adına teşekkür ederim. Allah senden razı olsun.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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