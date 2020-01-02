ERSOY İSTEDİ BAKAN AÇIKLADI

Ersoy sosyal medya paylaşımında, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda iki kere dile getirdiğimiz, mobilyada KDV oranlarının kalıcı olarak %18’den %8’e indirilmesi talebimiz, yoğun çaba ve gayretlerimiz doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Kamuoyuna duyurulur, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Ersoy, 27.11.2019 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe görüşmeleri kapsamında söz alarak; “Mobilya sektörünü rahatlatabilmek adına KDV’nin yeniden %8 oranına indirilerek bu oranda sabit tutulmasının isabetli bir karar olacağını düşünmekteyim” ifadelerine yer vermişti.

