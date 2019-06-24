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Ersoy’dan Kayseri’ye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, milletvekili seçilişinin birinci yıldönümü ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı. Ersoy mesajında, “Şahsıma verdiğiniz destek ve ettiğiniz dualardan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ersoy’dan Kayseri’ye teşekkür

Gece gündüz demeden milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Milletvekili Baki Ersoy, “1 yıl boyunca iyi günde kötü günde milletimizin yanında olmaya gayret ettim. Düğünde, cenazede, açılışta, etkinliklerde birçok yerde milletimin yanında ve emrinde oldum. Kayseri’nin sosyal, ekonomik ve spordaki sıkıntılarını mecliste dile getirerek çözüm aradım. Gücümün yettiği ölçüde sevdamız Kayseri’ye hizmet etmeye çalıştım. Kayseri’nin ve Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanındayım.  Allah güç kuvvet verirse bundan sonra da milletim yanında olmaya devam edeceğim. Bu vesile ile şahsıma verdiğiniz destek ve ettiğiniz dualardan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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