ERÜ'de ki Olayları Değerlendirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği 'Nöbetçi Vekil' uygulamasında, vatandaşları dinledi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öksüzkaya, ''Biliyorsunuz Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye inşallah hak ettiği yere gelecektir. Bildiğiniz gibi bir terör meselesi vardı ve bu sorunu halletmek AK Partiye düştü. Çözüm çok yaklaştı. Biliyorsunuz akil insanlar oluşturuldu. Başbakanımız bu akil insanlarla toplantı yaptı. Bu süreçte akil insanlar, 2 ay içerisinde kendi bölgelerinde toplantılar yapacak. Toplumdaki terörün çözümü ile alakalı ne tür görüşler varsa o insanlar vasıtasıyla almış olacağız'' diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu sürece katkı vermeyecekleri konusunda kararlılık gösterdiklerini ifade eden Öksüzkaya, ''CHP olumlu görüş belirtmeyen bir parti konumunda duruyor. Fikirlerini net açıklamış değiller. Net fikirleri olmadığı için bu süreçte bir icraatları olmadı. Tabi Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımız zaman onlar da, kendilerinin de inanmadığı Türkiye’nin gerçekleri ile bağdaşmayan değişik duygular içerisinde eski 1980 öncesini sanki özler gibi tavır içerisinde davranışta bulunuyorlar. Bunlar çok hoş şeyler değil. Değişik gruplar, 'siyaset yapıyoruz' diye bu sürece katkı sağlamak yerine köstek olurlarsa, bu süreç uzamaya devam eder. Hükumet olarak bu işin üstesinden gelmek için bütün ağırlığımızı buraya verdik. İnşallah samimiyetimiz ile geçtiğimiz bu işten netice alırız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesinde çıkan olaylar hakkında da görüşlerini belirten Öksüzkaya, “Yine muhafazakarlığı ile bilinen Kayseri ilimizde bir grup insanın, bir grup öğrencinin organize ederek bu süreci baltalamak yönünde gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Tabi Erciyes Üniversitemizdeki bu olaylar çözüm sürecine olumsuzluk katmak için yapılmış şeyler. Bu yaşanan olayları da buradan kınadığımı belirtmek istiyorum. İnşallah 1980 öncesi döneme dönmek isteyen bir siyasi partinin ‘vur de vuralım, öl de ölelim’ sloganına olumlu bir şekilde cevap veren bir siyasi partinin Genel Başkanının bu yanlış tutumundan bir an önce uzaklaşmasını temenni ediyorum. Tabi 1980 öncesinde sağ ve sol çatışmaları dediğimiz aynı kardeşlerin birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz. Türkiye’ye zarar vermek açısından bir grup insanın organize ettiği bu olaylar, Türkiye'nin çok önemli kayıplarına sebebiyet vermiştir” şeklinde konuştu.