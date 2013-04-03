Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ'deki Olaylara Karşı Birlik Çağrısı

Demokrat Parti (DP) İl Başkanı İsmet Özbakkal, Erciyes Üniversitesi'nde bir süredir devam eden öğrenci olaylarını değerlendirerek, ''Tüm İl Başkanlarıyla birlikte üniversiteye gidip, el ele verip, birlik çağrısı yapmayı teklif ediyorum'' dedi.

ERÜ'deki Olaylara Karşı Birlik Çağrısı
Özbakkal, yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesinde, bir süredir devam eden öğrenci olaylarına seyirci kalmanın mümkün olmadığını bildirdi. Üniversitede okuyan öğrencilere seslenen Özbakkal, ''Dikkat edin, oyuna gelmeyin. Bu ülke hepimizin ve dış güçlerin tezgahladığı Bizans oyunları bunlar. Güvenlik güçlerimize zorluk yaşatmayın, polisin müdahale edeceği durumlara düşülmesi çok acı'' ifadelerini kullandı.
Ülkenin sorunlarıyla, demokratik ve hukuk zemininde ilgilenilmesi gerektiğini belirten Özbakkal, şunları kaydetti:
''Mutlaka çeşitli fikir ayrılıkları vardır. Üniversite en bilgili kültür yuvasıdır, dövüş ve kavganın olmaması gerekir. Bu olayları, bu filmi biz daha önce gördük, tahriklere kapılmamalıyız. Allah göstermesin bu olaylar dağdan düşen çiğ parçasına benzer. Ülkemizin sorunlar T.B.M.M.'de çözülmeli. Sevgili gençler; sizler de bir gün anne-baba olacaksınız. Üniversiteye girene kadar onca zorluk çektiniz. Yönetmenlik ve hukuk dışında hareket etmemeliyiz. Gelin birlik olalım, Türkiye'nin huzurlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. En kısa zamanda tüm il başkanlarıyla birlikte üniversiteye gidip, el ele verip, birlik çağrısı yapmayı teklif ediyorum.''
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.