ERÜ'deki Olaylara Karşı Birlik Çağrısı

Özbakkal, yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesinde, bir süredir devam eden öğrenci olaylarına seyirci kalmanın mümkün olmadığını bildirdi. Üniversitede okuyan öğrencilere seslenen Özbakkal, ''Dikkat edin, oyuna gelmeyin. Bu ülke hepimizin ve dış güçlerin tezgahladığı Bizans oyunları bunlar. Güvenlik güçlerimize zorluk yaşatmayın, polisin müdahale edeceği durumlara düşülmesi çok acı'' ifadelerini kullandı.

Ülkenin sorunlarıyla, demokratik ve hukuk zemininde ilgilenilmesi gerektiğini belirten Özbakkal, şunları kaydetti:

''Mutlaka çeşitli fikir ayrılıkları vardır. Üniversite en bilgili kültür yuvasıdır, dövüş ve kavganın olmaması gerekir. Bu olayları, bu filmi biz daha önce gördük, tahriklere kapılmamalıyız. Allah göstermesin bu olaylar dağdan düşen çiğ parçasına benzer. Ülkemizin sorunlar T.B.M.M.'de çözülmeli. Sevgili gençler; sizler de bir gün anne-baba olacaksınız. Üniversiteye girene kadar onca zorluk çektiniz. Yönetmenlik ve hukuk dışında hareket etmemeliyiz. Gelin birlik olalım, Türkiye'nin huzurlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. En kısa zamanda tüm il başkanlarıyla birlikte üniversiteye gidip, el ele verip, birlik çağrısı yapmayı teklif ediyorum.''