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Eserinizle ne kadar övünseniz azdır!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de borcu nedeniyle sosyal medya üzerinden böbreklerini satmaya çalışan vatandaşı TBMM’ye taşıdı. AK Parti iktidarının bu tablonun sorumlusu olduğunu iddia eden Arık, “Eserinizle ne kadar övünseniz azdır” dedi.

Eserinizle ne kadar övünseniz azdır!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhuriyet Meydanı’nda üzerine astığı “Böbreklerim satılıktır” yazısı ile borçları nedeniyle böbreklerini satmaya çalışan Ömer Ö. isimli vatandaşı TBMM gündemine taşıdı.
Çetin Arık, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kayseri ziyaretinde, ‘Kayseri’de aç,fakir yoksul yok’ demişti Çalık, siz tuzu kurularının sofrasında olduğunuz için Kayseri’den bihabersiniz. Kayseri’de tam 223 bin yurttaşımız, ‘Ben açım, yoksulum, geçinemiyorum’ diye valilikten yardım alıyor.  Sizin iktidarınız döneminde Kayseri; Çocukları için çöpten ekmek toplayan anayla; Borcunu ödeyemediği için valiliğin önünde kendini yakan yurttaşla; Daha iki gün önce de Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Açım, böbreklerim satılıktır’ diyen yurttaşımızla tanıştı. Eserinizle ne kadar övünseniz azdır.” diye konuştu.

Kurum Haberi
 

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ÇETİN ARIK
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