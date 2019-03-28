“Eşit şartlarda yarışmadık”

Cumhuriyet Meydanında kurulan seçim çadırında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ürkündaş, "Saadet Partisinin seçimi kazanacağından hiçbir şüphemiz yok. Bundan sonrasında artık takdir sadıklara giderek özgür iradesini kullanacak halkımızın. Saadet Partisine tercihin çok yüksek oranda olduğunu bizimle beraber iktidarda görmekte" dedi. Başkan Ürkündaş, açıklamasında şu sözlere yer verdi;"Tüm Türkiye de olduğu gibi Kayseri'de 17 seçim bölgesinde tek aday gösteren partiyiz. Yaklaşık 3 aydır da sahada her adayımıza özel olarak hazırlanan plan ve programla çok yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Belediye Başkan adaylarımız ve Belediye Meclis üyesi adaylarımız büyük bir özveri ile gezmedik mahalle girilmedik sokak bırakmadı. Sıkmadığımız el dokunmadığımız gönül kalmasın diye çabaladık. Ama ne yazık ki mevcut yönetim ile eşit şartlarda seçim yarışında olamadık. Kamunun tüm imkânlarını kullanan ve buna rağmen başarılı olamayacağını düşünen bir zihniyete karşı yarıştık. Biz, bize yakışan şekilde sahada seçmenimizle bir araya gelmeye çaba gösterdik. Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın izinden yürüdüğümüz için "tevazu ve nezaketi" kendimize rehber ederek hiçbir seviyesizliğin ve iftiranın içinde yer almadık. Biz, hiçbir zaman seçim kazanmak için gönül kıran, çıkarları için iftira atan tarafta yer almadık. Bize bir seçim değil, bin seçim kazanmayı da vaad etseler makam mevki uğruna kimseye yalan yanlış bilgilerle iftira atmayız. İktidarda bulunan kişiler bu vebali belediye başkanlığı kazanacağım diye attığı iftiralarla üzerine almıştır. Biz, üzerimize atılan iftiralar dolayısıyla haklarımızı helal etmiyoruz. Eşit şartlarda yürütemediğimiz seçim çalışmalarımızda halktan en çok üzerimize atılan iftira yalanına üzülmememiz konusunda destek aldık. Üzerimize atılan iftiralara kimseyi inandıramadılar ama bir kendileri inandılar.”



