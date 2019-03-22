“Esnafımız borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında eski sanayi esnafını ziyaret etti. CHP ve İyi Partili Meclis Üyesi Adaylarının da eşlik ettiği esnaf ziyaretinde Dr. Karaoğlu, sorunları dinledi. Demirci esnafını da ziyaret eden Dr. Sema Karaoğlu, Nevruz Bayramı dolayısıyla közde kızarmış demirleri dövdü.







Girdiği dükkanlarda esnafın oturduğunu gören Dr. Karaoğlu, “Neden oturuyorsunuz” sorusuna, “Çok çalıştık ve yorulduk. Biraz dinleniyoruz” gibi ironiyle cevap aldı.

Sanayiye alışveriş yapmak için kimsenin gelmediğini hatırlatan esnaf, “Sabah açıyoruz dükkanımızı ve akşama kadar oturuyoruz. Dükkana akşama kadar gelen 10 kişiden 4’ü müşteri, geriye kalanı ya alacaklı, ya kurye, ya yemek servisi için geliyor. Sanayi böylesi bir durumu şimdiye kadar yaşamadı. Şehri yöneten ve yeniden aday olan başkanlarımız hala sanayiye gelmedi. Gelseler bu acı durumumuzu onlara anlatacaktık ama size anlatmak zorunda kaldık” dediler.







Esnafın düştüğü duruma acilen bir çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “Eski Sanayi’de 300-400 dükkanı ziyaret etmişizdir. Yeminle söylüyorum dükkanlar bomboş! Esnaf bizimle, ‘Çok yorulduk ve oturuyoruz’ diyerek ironi yapıyor! Hiç kimse iş yapmıyor! Kimsenin söyleyecek bir şeyi yok. Bu çok üzücü. Herkesin dediği tek şey var ‘değişim şart’ diyor herkes. İnsanlar ekonominin bile kötülüğünü bana eleştirmediler! Önceden fark etmiyorlar, neden fark etmiyorlar diye düşündüm, ekonomi kötü demek yerine, ‘Biz bittik’ diyor esnaflar. Yani bugün satış yapanda, üretim yapanda herkes sıkıntı içinde. Sanayideki gözlemim biraz olsun demircilerin sokaklarındaki hareketlilikti. Demir dövülüyor, kaynak yapılıyor, makinalar çalışıyor derken biraz olsun oralarda çalışma vardı. Mobilyacılar perişan, motorcular perişan, Sobacılar perişan. Esnafın yanında olmamız gerekiyor ama maalesef yerel yöneticilerimiz esnafın yanında olmadılar, onların ne yaşadığın düşünmediler, işçiyi düşünmediler ve durumu bu noktaya getirdiler! Esnafımız kan ağlıyor! Esnaf borç batağında, borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor, yaşamına nasıl devam edeceğini düşünüyor! 25 yıldır şehri yönetenler sanayiye gelip esnaftan oy isteyemiyorlar” şeklinde konuştu.





