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Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali

Saadet Partisini eleştiren Fatih Erbakan, henüz plan yapmadıklarını söyleyerek yeni parti kurabileceğinin sinyallerini verdi.

Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali

Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, henüz bir ekip kurmadıklarını ve plan yapmadıklarını da belirtti.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Diriliş Postası Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Fatih Erbakan, "Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

"AK PARTİ KENDİNE HAS ÇİZGİDE"
AK Parti'nin 15 yıldır kendine has çizgisiyle devam ettiğini belirten Erbakan, "Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

SAADET'E SERT ELEŞTİRİ
Saadet Patisi'ni de eleştiren Erbakan, "Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız" ifadelerini kullandı.

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Yeni PartiFatih Erbakan
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