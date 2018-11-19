Ferhat Işık: “Vatandaşlarımız Projelerimizi Duyduğunda Çok Etkilenecek”

MHP Melikgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ferhat Işık, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İnsanlara karşı sorumluluğu olduğu için aday adayı olduğu kaydeden Işık, Kayseri’ye güzel hizmetler vermek istediğini belirterek, “Biz Türk milliyetçisiyiz, Türk tarihinin bize yüklediği sorumluluklar vardı. Bizi yetiştiren insanların ve davamızın bize yüklediği sorumluluklar vardı. Bu yüzden aday adayı olduk. Bizim şehitlerimize, gazilerimize, bu memlekette yaşayan Türk milletinin her ferdine karşı sorumluluklarımız var. Aday adaylığımız buradan çıktı. Akademisyenlerden, tüccarlardan, esnaflarımızdan kurulu güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibin projelerini hayata geçirmek, şehrimize ve ilçemize daha iyi hizmet edebilmek için aday adayı olduk” dedi.

Ürettikleri projelerin altının dolu olduğunu ve u projeleri vatandaşlar duydukları zaman çok etkileneceklerinin altını çizen MHP Melikgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ferhat Işık, “Bir yola çıkıyorsanız arkası dolu olmalıdır. Elinizin altında projelerinizin olması lazım. Söyleyecek, konuşacak sözünüzün olması lazım. Bu noktada baya bir proje çalışması yaptık. Bu projelerimizi de genel merkezimize sunduk ve partimizde değerlendirdik. Baya da yoğun ilgi projelerdir. Tarımsal projelerimiz var, hayvancılıkla ilgili projelerimiz var. Melikgazi bölgesinde 3 yerde farklı sosyal alanların olduğu, insanların aileleriyle rahat rahat eğlenebildikleri donatıların olduğu projelerimiz var. İnsanları istihdama yönlendirecek projelerimiz var. Belediyelerin görevlerinden bir tanesi de budur. Üreten bir belediyecilik genel merkezimizin aldığı bir karardır. Bu seçim propagandası da bunun üzerine kuruldu. Bizde üreten belediye nasıl olur, nasıl çalışır gibi hepsinin analizini yapıp, insanlara iş imkanı verecek alanlar meydana getirecek çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.

‘Bizim derdimiz insanların gönlüne girebilmektir” diyen Işık, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğitimle ilgili mahaller arasında kopukluklar çok fazla. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile istişareli olacak şekilde çalıştığımız projelerimiz var. Üstün yetenekli çocuklarımızın tespiti ve bunların mahallesi ile gelir durumu ne olursa olsun devlet eliyle okutulmasını sağlayacak, alt yapısı yapılmış projelerimiz var. Ekibimiz güçlü olduğu için bizim projelerimizin hepsinin altı dolu. Mahalle halkı ne istiyorsa, yöre halkı ne istiyorsa o şekilde çalışılmış projelerdir. 3 aydır sahadayız, insanımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz insanların gönlüne girmektir. Ellerini sıkmak bir yana, onların gönüllerine ve geleceğine hitap etmektir. Daha çok gelecek nesilleri ve gelecekte ki Kayseri’yi ilgilendiren projelerimiz var. Bu yönde çalışmalarımız var. Kayseri merkezinde araç trafiğine kapalı, insanların rahatlıkla gezebildiği, misafirlerini rahatça gezdirebildiği bir sokağın olması bu şehrin ihtiyacıdır. Kayseri’de turizmi canlandırmak için ürettiğimiz projelerimiz var. biz bir şeyi baz alırken, sadece Türkiye’yi değil, dünyada da nasıl yapıldığını baza aldık. Yapacağımız projeleri vatandaşımız duyduğunda gerçekten çok etkilenecek.”

