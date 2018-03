FETÖ elebaşını zihinlere kazımak için sınav yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı evlerde kalan öğrencilere, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını konu alan "Küçük Dünyam" isimli kitabın okutulduğu, daha sonra bunun içeriğiyle ilgili öğrencilerin sınava tabi tutulduğu belirlendi.Siyer sınavlarını çağrıştıran mantıkla hazırlanan sorularla "H.E" olarak bahsedilen Fetullah Gülen'e ruhani özellik yükleme çabası dikkati çekiyor.Genç zihinlerde örgüt elebaşının ruhani bir hayat sürdüğü izlenimi uyandırılmaya çalışıldığı belirlenen sorular, Gülen'in dedelerinin Ahlat'tan Erzurum'a göç etmelerine vurgu yapılmasıyla başlıyor.Öğrenciler için hazırlanan sınavda, "Türk-İslam tarihi adına Ahlat niçin önemlidir?" sorusunun cevap şıkları, "a- Van Gölü'nün çevresinde olması, b- Ahlat'ın mimarisinden dolayı, c- İslam'ın yayılmasında bir köprü gibi olması, d- Nice devletlerin buraya sahip olmak istemesi." olarak veriliyor.Örgüt elebaşının annesi, babası, dedesi ve büyükannesine yönelik bazı bilgiler de soruluyor. Bunlar arasında "H.E'nin dedesi kimdir? H.E'nin dedesinin çevresinde mana eri olarak kabullendiği tek insan kimdir? Hangisi H.E'nin dedesinin özelliklerinden değildir? H.E'nin dedesiyle alakalı unutamadığı hatıralardan biri hangisidir? H.E'nin üzerinde daha çok kimin tesiri olmuştur? Hangisi H.E'nin büyükannesi Munise Hanım'ın özelliklerinden değildir." soruları bulunuyor.Örgüt elebaşı Gülen'in küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okuduğuna işaret edilen sorular ve cevap şıkları ise şöyle:"- H.E'nin ilk Kur'an-ı Kerim hocası kimdir?a- Babası, b- Annesi, c- Dedesi, d- Büyükbabası- H.E. kaç yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmiştir?a- 6, b- 7, c- 4, d-5- H.E. kaç yaşında namaza başlamıştır?a- 5, b-7, c-8, d- 4- H.E. ilk kez Kur'an-ı Kerim'i kaç yaşında hatmetmiştir?a- 3, b- 4, c-5, d- 6."Örgüt evlerinde kalan öğrencilerin, FETÖ elebaşının hayatını ruhani bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı amaçladığı tespit edilen sorular arasında ilginç ifadeler de yer alıyor.Bu kapsamdaki sorulardan bazıları ise şöyle:"- İzmir'de açılan evde H.E. ve arkadaşı hangi hitabı okurken evin duvarlarından inilti sesleri gelmeye başladı?- Uykusunun gelmemesi için kendini boynundan üst kanepeye bağlayan H.E'nin talebesi kimdir?- H.E'nin ilk Edirne'ye gidişinde Erzurum'a dönene kadar hiç konuşmayan kardeşi kimdir?- İlim ve takvasıyla temeyyüz etmiş olan, hayatının son 30 senesinde ayağını uzatıp yatmayan, uykusu geldiğinde alnını dayayıp azıcık kestiren, vaktinin diğer kısmını çalışma ve ibadetle geçiren kişi kimdir?"