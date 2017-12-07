FETÖ’nün imar değişikliğini kim yaptı?

Melikşah Üniversitesi’nin genişleme alanı içerisindeki eski ismi Kertmelik olan mahalledeki arsaların FETÖ üyelerince hak sahiplerinden değerinin altında alındığı ve bu yolla nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla başlatılan dava Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Davayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, olayın siyasi boyutuna dikkat çekti. AK Parti ile FETÖ ortaklığının vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Arık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Vatandaşlara ikinci mağduriyet

“AKP’nin ve Onun ortağı FETÖ’nün bir eli hep fakirin cebinde oldu. Dün FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin arsası ile ilgili değerinin altında alındığı ve bu yolla nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiası ile bir dava başladı. Ben buradan soruyorum: Vatandaşın elinden alınan bu arazi ile ilgili olarak FETÖ’nün talebi doğrultusunda imar değişikliğini kim yaptı? Evini terk etmeyen vatandaşların ikna edilmesi için hangi siyasiler devreye girdi? O dönemde haksızlığa uğradığını haykıran bu vatandaşların sesine kimler kulak tıkadı? Adeta arsaları zorla ellerinden alınarak bir binaya yerleştirilen bu vatandaşlar, şimdi de ‘Bu vakfın malları vakıflar genel müdürlüğüne geçti. Evlerinizi derhal boşaltın’ denilerek ikinci bir mağduriyet yaşatılıyor. Adeta vatandaşa zulmediliyor. Bir yanda emekli enişte milyon dolarlarla oynarken diğer taraftan vatandaşın arsası, evi elinden zorla alınıp kış günü sokağa atılıyor. Bu kadar mı vicdanınız karardı?”

Kurum Haberi



