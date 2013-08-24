Firavun Gibi Düşünüp Musa Gibi Yaşamak İstiyorlar

Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının düzenlediği 'nöbetçi vekil' uygulaması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karayel, Türkiye'nin, Mısır ve Suriye ile Akdeniz'i müşterek kullandığı komşuları olduğunu ifade ederek, ''Mısır medeniyetin beşiğidir, kadim bir ülkedir. Maalesef kurulduğundan bugüne kadar darbecilerden çok çekmiştir. Suriye de çok çekmiştir'' ifadelerini kullandı.

Halkına zulmeden hiçbir zalimin payidar olmadığını, tarihte bunun örneklerinin çok fazla olduğunu kaydeden Karayel, şunları söyledi:

''Şu anda Suriye’nin başında buluna katil devlet başkanı olarak babasının izinden gitmektedir. Bin 300 tane çocuğu 3-5 dakika içinde katletmiş olmaları, bunların gözünün nasıl döndüğünü, devleti nasıl canilikle idare ettiklerini göstermektedir. Bunlar firavun gibi düşünüp Musa gibi yaşamak istiyor. Mısır halkı bunları halledecektir. Ben şu ana kadar dünyanın hiçbir yerinde darbecilerin muzaffer olduğunu görmedim. Arjantin’de olsun, Yunanistan’da olsun diktatörlerin hepsi kaçacak yer bulamadılar. Daha önceki dönemlerde Mısır’da şah vardı. Şahın ordusu Mısır’ın ordusundan daha güçlüydü ama şah, dünyada kendisini defnedecekleri bir toprak parçası bulamadı. Bunların da akıbeti böyle olacaktır. Kendi milletine zulmeden hiçbir zalim payidar olmamıştır. Hem Mısır’da hem de Suriye’de bu zalimlerin payidar olacağına ben inanmıyorum. İnşallah ecelleri yakındır, hep birlikte göreceğiz.''



KAYSERİ'YE HIZLI TREN PROJESİ

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri'ye hızlı tren projesiyle ilgili bir soruya da, ''Tren yoluyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yerköy-Kayseri arası 139 kilometre çift hat olarak yapılacak. Plan ve projeleri yapıldı her türlü etütleri yapıldı. Sadece Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Yozgat, Yozgat- Sivas hattı devam eden ana yola burada bağlantı yapılacak. Buranın yatırımı 500 milyon avroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Ana yol bitmeden Kayseri’ye hızlı tren yolunun yapılmış olmasının Kayseri'ye bir getiri sağlamadığı gibi bizim için de bir anlamı yok. Esas olan o yoldan itibaren buraya da bu projenin uygulanmış olmasıdır. İnşallah o yol bittiği zaman Kayseri’nin hızlı tren projesi de bitmiş olacak'' cevabını verdi.