GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜMLER BEKLENİYOR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Ataş, bu kez de sözleşmeli askerlerin sorunlarına değindi ve çözüm için iktidara çağrıda bulundu. Parti grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) söz alan Ataş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de grup toplantısında gündeme getirdiği gibi uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşların birçok sorununun bulunduğunu söyledi.
“Uzmanlarımız şehit olduklarında gördükleri ilgiyi yaşarken de görmek istemektedir” diyen Ataş, “Uzman çavuş, uzman erbaş ve erler terörle mücadelenin bel kemiğidir. Kuzey Irak’ta, Suriye’de, sınırlarımızda yapılan kritik operasyonlarda en önde mücadele etmektedir. Ülke savunmasında kahramanca mücadele eden uzmanlarımız ne yazıktır ki birçok sorunla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’ deyip görevlerini kahramanca en önde ifa eden uzmanlarımızın sorunlarını görmezden gelemeyiz. Bu nedenle sözleşmeli erbaş ve erlerimizin özlük haklarındaki iyileştirmeler, yapılması gereken konular arasındadır. Nitekim özlük haklarında eşitsizlikler Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında adaletsizliğe ve huzursuzluğa sebep olmaktadır. Terörle mücadelede yer alan uzman çavuşların derece, kademe ve ek göstergelerinin eşitlik ve adalet ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Uzman erbaşlar, sözleşmeyle görev yapmakta ve herhangi bir iş güvenceleri bulunmamaktadır. Güvencesi olmayan, geleceklerini göremeyen askerlerimizin moral ve motivasyonları çok etkilenmekte, askerimiz ailesi ve geleceğiyle ilgili sürekli kaygı içinde yaşamak zorunda kalmaktadır” şeklinde konuştu.
Kritik görevlerdeki personelin sözleşmeli olmasının ulusal güvenlik açısından bir risk olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Ulusal güvenliğin ve vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Ayrıca, 52 yaşına gelen uzman erbaşlar sivil memurluğa geçmektedir ve uzman erbaş kadrosunda sahip oldukları haklardan da mahrum bırakılmaktadır. Ömrünün en güzel dönemini ülkemizin savunması için gözünü kırpmadan feda eden uzman erbaşlarımızı emekliliklerinde rahat ettirmek devletimizin hem borcu hem de görevidir. Yirmi beş yıl görev yapan bir uzman çavuşun yirmi iki yılı şarkta, evini dahi götüremediği üs bölgelerinde geçmektedir. Diğer askerî personelden, muvazzaf askerlerden farklı olarak sınırlı bir doğu görev süresi de bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki uzman erbaşların da aileleri vardır. Bu nedenle şark görev süreleri ve tayin yönetmeliği düzenlenmelidir.” dedi.
Uzmanların orduevlerine girememesinin de bir diğer sorun olduğunu anlatan Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi, “Bu sorunu çözmek için uzman erbaş misafirhaneleri yapılmaya başlanmıştır, ancak misafirhanelerin sayısı yeterli değildir, tüm illerde yapılmalıdır. Uzman erbaş misafirhanelerinin yapımına özellikle terör bölgesindeki illerde öncelik verilmelidir. Bir yıllık uzman çavuş ile yirmi yıllık uzman çavuş aynı maaşı almaktadır. Ayrıca, sözleşmeli askerlerimizin 4/C kapsamında sigortalı gözükmesi, bu sigortaların tek taraflı feshedilmesi en temel mağduriyetlerinden biridir. Öte yandan, sözleşme süreleri dolan sözleşmeli erlerden başarılı olanların uzman erbaşlığa geçirilmesi sağlanmalıdır. Uzmanlarımızın izin ve tayin yönetmelikleri olmadığı gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği Hastalıklar Çizelgesi’nde de isimleri yoktur. Hastalananların meslekten atıldıklarını belirten uzmanlarımız var. Sözleşmeli olduklarından dolayı meslekten atılan, atılmayla ilgili sürekli baskı ve mobbinge maruz kaldığını belirten uzman çavuşlarımız var. Ülkemiz için kahramanca mücadele eden uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerimiz geçici değil, kalıcı çözümler bekliyor. Kalıcı çözümleri getirmek için bir araştırma komisyonu kurulması teklifimize destek bekliyoruz. Her fırsatta hakları ödenemez dediğimiz ama haklarını bir türlü vermediğimiz kahramanlarımıza hak ettikleri hakları vermemiz gerekir.”
Ülkemizin güvenliği için yürütülen operasyonlarda şehit olan askerlerin büyük çoğunluğunun uzman çavuş ve sözleşmeli er ve erbaşlardan oluştuğunu dile getiren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Eğer bu konuda samimiysek, bu askerlerimize gerekli hakları vermek adına kuracağımız bu komisyona her partiden destek bekliyoruz” dedi. Ancak İYİ Parti’nin bu yöndeki grup önerisi AKP, MHP ve HDP oyları ile reddedildi.
“Uzmanlarımız şehit olduklarında gördükleri ilgiyi yaşarken de görmek istemektedir” diyen Ataş, “Uzman çavuş, uzman erbaş ve erler terörle mücadelenin bel kemiğidir. Kuzey Irak’ta, Suriye’de, sınırlarımızda yapılan kritik operasyonlarda en önde mücadele etmektedir. Ülke savunmasında kahramanca mücadele eden uzmanlarımız ne yazıktır ki birçok sorunla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’ deyip görevlerini kahramanca en önde ifa eden uzmanlarımızın sorunlarını görmezden gelemeyiz. Bu nedenle sözleşmeli erbaş ve erlerimizin özlük haklarındaki iyileştirmeler, yapılması gereken konular arasındadır. Nitekim özlük haklarında eşitsizlikler Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında adaletsizliğe ve huzursuzluğa sebep olmaktadır. Terörle mücadelede yer alan uzman çavuşların derece, kademe ve ek göstergelerinin eşitlik ve adalet ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Uzman erbaşlar, sözleşmeyle görev yapmakta ve herhangi bir iş güvenceleri bulunmamaktadır. Güvencesi olmayan, geleceklerini göremeyen askerlerimizin moral ve motivasyonları çok etkilenmekte, askerimiz ailesi ve geleceğiyle ilgili sürekli kaygı içinde yaşamak zorunda kalmaktadır” şeklinde konuştu.
Kritik görevlerdeki personelin sözleşmeli olmasının ulusal güvenlik açısından bir risk olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Ulusal güvenliğin ve vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Ayrıca, 52 yaşına gelen uzman erbaşlar sivil memurluğa geçmektedir ve uzman erbaş kadrosunda sahip oldukları haklardan da mahrum bırakılmaktadır. Ömrünün en güzel dönemini ülkemizin savunması için gözünü kırpmadan feda eden uzman erbaşlarımızı emekliliklerinde rahat ettirmek devletimizin hem borcu hem de görevidir. Yirmi beş yıl görev yapan bir uzman çavuşun yirmi iki yılı şarkta, evini dahi götüremediği üs bölgelerinde geçmektedir. Diğer askerî personelden, muvazzaf askerlerden farklı olarak sınırlı bir doğu görev süresi de bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki uzman erbaşların da aileleri vardır. Bu nedenle şark görev süreleri ve tayin yönetmeliği düzenlenmelidir.” dedi.
Uzmanların orduevlerine girememesinin de bir diğer sorun olduğunu anlatan Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi, “Bu sorunu çözmek için uzman erbaş misafirhaneleri yapılmaya başlanmıştır, ancak misafirhanelerin sayısı yeterli değildir, tüm illerde yapılmalıdır. Uzman erbaş misafirhanelerinin yapımına özellikle terör bölgesindeki illerde öncelik verilmelidir. Bir yıllık uzman çavuş ile yirmi yıllık uzman çavuş aynı maaşı almaktadır. Ayrıca, sözleşmeli askerlerimizin 4/C kapsamında sigortalı gözükmesi, bu sigortaların tek taraflı feshedilmesi en temel mağduriyetlerinden biridir. Öte yandan, sözleşme süreleri dolan sözleşmeli erlerden başarılı olanların uzman erbaşlığa geçirilmesi sağlanmalıdır. Uzmanlarımızın izin ve tayin yönetmelikleri olmadığı gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği Hastalıklar Çizelgesi’nde de isimleri yoktur. Hastalananların meslekten atıldıklarını belirten uzmanlarımız var. Sözleşmeli olduklarından dolayı meslekten atılan, atılmayla ilgili sürekli baskı ve mobbinge maruz kaldığını belirten uzman çavuşlarımız var. Ülkemiz için kahramanca mücadele eden uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerimiz geçici değil, kalıcı çözümler bekliyor. Kalıcı çözümleri getirmek için bir araştırma komisyonu kurulması teklifimize destek bekliyoruz. Her fırsatta hakları ödenemez dediğimiz ama haklarını bir türlü vermediğimiz kahramanlarımıza hak ettikleri hakları vermemiz gerekir.”
Ülkemizin güvenliği için yürütülen operasyonlarda şehit olan askerlerin büyük çoğunluğunun uzman çavuş ve sözleşmeli er ve erbaşlardan oluştuğunu dile getiren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Eğer bu konuda samimiysek, bu askerlerimize gerekli hakları vermek adına kuracağımız bu komisyona her partiden destek bekliyoruz” dedi. Ancak İYİ Parti’nin bu yöndeki grup önerisi AKP, MHP ve HDP oyları ile reddedildi.
Kurumsal