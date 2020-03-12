GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜMLER BEKLENİYOR İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, görevini kahramanca yapan sözleşmeli askeri personele yapılan adaletsizliğin önüne geçilmesi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve bu çerçevede yapılacak özlük haklarındaki iyileştirmelere yönelik parti olarak öneri sunduklarını söyledi. “Askerlerimiz şehit olduklarında gördükleri ilgiyi yaşarken de görmek istemektedir” diyen Ataş, önerilerinin AKP, MHP ve HDP’nin oylarıyla reddedilmesine de tepki gösterdi.

12 Mart 2020 Perşembe 14:22