Gelecek Partisi: “Hızla yol alıyoruz”

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Av. Şenol Gürşan, İl Başkanı Zülküf Arslan ve Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah Teber’den oluşan heyetin Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde kendilerini Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınkaya konuklara Kayseri basın ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarihi hakkında bilgiler verip, 2018 yılında yaşanan ekonomik daralmanın ardından medya sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak TÜİK verilerine göre işsizlik oranın %35’e dayandığını ifade etti.
Konuklardan Kurucu Kurlu Üyesi İş Adamı Çerkes kökenli Abdullah Teber de neden politikaya girdiği konusuna açıklık getirip, cesur bir sanayici olduğunu vurgulayarak, “Ben her daim hükümeti eleştiren, ülkenin gidişatı ile ilgili yanlışlıkları dile getiren bir sanayici olmuşumdur” dedi.
Gelecek Partisi Genel Sekreteri, Kırklareli eski Milletvekili Av. Şenol Gürşan da partisinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verip, “63 ilde İl teşkilatımızı kurup, İl Başkanımızı belirledik. Hızla yol alıyoruz. 263 ilçede teşkilatlarımız kuruldu. Daha da önemlisi Ardahan’da ilçe kongrelerimiz başladı. Eylül ayının ilk haftası gelecek partisinin 1. Olağan Kongresi’ni yapacağız. Bu sene seçim olacağını düşünmüyoruz önümüzdeki sene yapılacak ilk seçimde hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan seçimlere gireceğiz. Gelecek Partisi’nden bahsedecek olursak 153 kurucumuz var. 81 vilayetten kurucularımız var. Türkiye’nin bütün renklerini partimiz içerisinde topladık. Partimizi kurarken şunu düşündük; geçmiş bütün siyasi tecrübelerden yararlanarak yeni bir parti kurduk. Gezmişte Tayyip Beyle Refah Partisi’nde beraber çalıştık kendisinin avukatlığını da yaptım, AK Parti’de beraber çalıştık fakat içerde yanlış giden şeyleri görünce eleştirilere başladık, eleştirilerimize kulak tıkandı ihraca varan bir süreç yaşadık. Biz de Gelecek Partisi’ni kurduk. Gelecek Partisi’yle millete hizmet etme yolunu seçtik, Türkiye’nin her kesiminden insanlar var. Amacımız insana vurgu yapmak bütün politikalarımızı insan onurunu yüceltmek üzere kurduk. Kayseri’de STK ziyaretlerimiz ve kanaat önderlerini ziyaret ettik” ifadelerine yer verdi.
İl Başkanı Zülküf Arslan değerlendirmesinde, “Tabi ki bizler bu ülkede özgürlüklerin var olması için mücadele ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki özgürlük hava ve su gibidir. Hava ve su olmadan nasıl insan biyolojik olarak yaşayamazsa özgür olmayan insanda yaşamaz. Şuanda ülke olarak yaşadığımız en büyük problem özgürlüğümüzün olmamasıdır. Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi rahat bir şekilde beyan edemememizdir. Ama şuan iktidar maalesef adaleti hukuku cezalandırma aracı olarak kullanmaktadır. Bizler bunları çekinmeden cesur bir şekilde çekinmeden cesur bir şekilde söyleyip kurumları ve kuralları tekrar ihya edeceğiz. Tekrar ehliyet ve liyakati bu ülkede iktidara getireceğiz. Yani birilerine sadakatle bağlılıkla değil, ehliyet ve liyakat ile güzel bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Bizim bağlılığımız ilkelere bağlılıktır kişilere değil” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınkaya konuklara Kayseri basın ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarihi hakkında bilgiler verip, 2018 yılında yaşanan ekonomik daralmanın ardından medya sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak TÜİK verilerine göre işsizlik oranın %35’e dayandığını ifade etti.
Konuklardan Kurucu Kurlu Üyesi İş Adamı Çerkes kökenli Abdullah Teber de neden politikaya girdiği konusuna açıklık getirip, cesur bir sanayici olduğunu vurgulayarak, “Ben her daim hükümeti eleştiren, ülkenin gidişatı ile ilgili yanlışlıkları dile getiren bir sanayici olmuşumdur” dedi.
Gelecek Partisi Genel Sekreteri, Kırklareli eski Milletvekili Av. Şenol Gürşan da partisinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verip, “63 ilde İl teşkilatımızı kurup, İl Başkanımızı belirledik. Hızla yol alıyoruz. 263 ilçede teşkilatlarımız kuruldu. Daha da önemlisi Ardahan’da ilçe kongrelerimiz başladı. Eylül ayının ilk haftası gelecek partisinin 1. Olağan Kongresi’ni yapacağız. Bu sene seçim olacağını düşünmüyoruz önümüzdeki sene yapılacak ilk seçimde hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan seçimlere gireceğiz. Gelecek Partisi’nden bahsedecek olursak 153 kurucumuz var. 81 vilayetten kurucularımız var. Türkiye’nin bütün renklerini partimiz içerisinde topladık. Partimizi kurarken şunu düşündük; geçmiş bütün siyasi tecrübelerden yararlanarak yeni bir parti kurduk. Gezmişte Tayyip Beyle Refah Partisi’nde beraber çalıştık kendisinin avukatlığını da yaptım, AK Parti’de beraber çalıştık fakat içerde yanlış giden şeyleri görünce eleştirilere başladık, eleştirilerimize kulak tıkandı ihraca varan bir süreç yaşadık. Biz de Gelecek Partisi’ni kurduk. Gelecek Partisi’yle millete hizmet etme yolunu seçtik, Türkiye’nin her kesiminden insanlar var. Amacımız insana vurgu yapmak bütün politikalarımızı insan onurunu yüceltmek üzere kurduk. Kayseri’de STK ziyaretlerimiz ve kanaat önderlerini ziyaret ettik” ifadelerine yer verdi.
İl Başkanı Zülküf Arslan değerlendirmesinde, “Tabi ki bizler bu ülkede özgürlüklerin var olması için mücadele ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki özgürlük hava ve su gibidir. Hava ve su olmadan nasıl insan biyolojik olarak yaşayamazsa özgür olmayan insanda yaşamaz. Şuanda ülke olarak yaşadığımız en büyük problem özgürlüğümüzün olmamasıdır. Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi rahat bir şekilde beyan edemememizdir. Ama şuan iktidar maalesef adaleti hukuku cezalandırma aracı olarak kullanmaktadır. Bizler bunları çekinmeden cesur bir şekilde çekinmeden cesur bir şekilde söyleyip kurumları ve kuralları tekrar ihya edeceğiz. Tekrar ehliyet ve liyakati bu ülkede iktidara getireceğiz. Yani birilerine sadakatle bağlılıkla değil, ehliyet ve liyakat ile güzel bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Bizim bağlılığımız ilkelere bağlılıktır kişilere değil” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi