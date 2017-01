Genç STK’lar terörü kınadı Kayseri’de faaliyet gösteren genç STK ve siyasi parti temsilcileri Erciyes Üniversitesi Camii önünde şehrimizde gerçekleşen hain terör saldırısını kınadılar.

Genç ASKON, Genç MÜSİAD, Genç MEMUR-SEN ve Genç BİRLİK Kayseri, MTTB Kayseri, Genç İlim Yayma Kayseri, Kayseri İmam Hatipler Platformu, KİMDER, Ak Parti Gençlik Kolları, Ak Parti Melikgazi Gençlik Kolları, Ak Parti Kocasinan Gençlik Kolları, Ak Parti Kocasinan Gençlik Kolları, Ak Parti Talas Gençlik Kolları, Büyük Birlik Partisi Gençlik Kolları, TUMSİAD Gençlik Kolları ve TUGVA Kayseri İl Temsilciliği’nin katıldığı basın açıklamasında Kayseri’de terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı kınandı.

Erciyes Üniversitesi Camii önünde grup adına açıklama yapan Genç ASKON Kayseri Şube Başkanı Esat Talo “Milletimiz son zamanlarda felaket üstüne felaket yaşamaktadır... Anadolu’nun göz bebeği, ticaretin membaı niteliğindeki memleketimizde yaşanan bu kalleş saldırıda kahraman askerlerimiz hedef alınmış olsa da altında yatan asıl sebep, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bir saldırıdır.

Türkiye’nin ilerlemesi, birlik ve beraberliğine gönül vermiş tüm siyasi partilerin gençlik kurulları ve Kayserimizde gençlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bilinçlenmesi ve bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalarla her daim takdirle karşılanmış STK temsilcileriyle birlikte, dünde bir olduk, bugün de biriz, inşallah yarında bir olacağız.” dedi.

“Bu tür kalleş saldırılar sanılmasın ki bizleri korkutacak, yıldıracak veyahut amaçlarımıza ulaşmamızı sekteye uğratacaktır.” diyen Talo sözlerini şöyle sürdürdü,

“Bu birliktelikten de anlaşılacağı gibi Kayseri’nin gençliği her zamankinden daha bir, daha diri ve daha iri olmuştur. Hiçbir terör eylemi bizim bu birlikteliğimize zeval getiremeyeceği gibi beklenilenin aksine saflarımızın daha da sıklaşmasına vesile olacaktır.

Kayserinin gençliği olarak şunu çok iyi biliyoruz ki 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’yi istila etmek isteyenler bu girişimde halkın dik duruşunu gördüler; daha sonrasında da ekonomik anlamda Türkiye’mizi dar bir boğaza sürüklemek istedilerse de bunda da emellerine ulaşamayınca terörle yıldırmaya, insanımızı umutsuzluğa sevk etmeye çalıştılar... Unutmuyoruz ki ;

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır.

Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığı tahvil eden , bir yüce el, bir yüce kudret vardır.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi, bugün zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Ruhunda bir gençlik vardır karşınızda. Bugün milli bir dava için kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik var karşınızda. Alparslan Türkeş'in dediği gibi , bugün buradaki her bir genç kardeşimiz birer Türk bayrağıdır. Bu bayrağı kirletmeyeceğiz, lekeletmeyeceğiz. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi bugün biz gençler olarak Malazgirt’te inanışın şahlanışını yaşamayı gaye edinen, Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç gibi parlamayı, Ulubatlı Hasan olup en yüce burçlara bayrağımızı dikmeyi, Sultan Fatih olup atını denize sürmeyi, Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa’yı titretmeyi, Seyit onbaşı olup 250 kiloluk mermiyi Ya Allah! deyip namluya sürmeyi amaçlayan bir gençlik için gayret gösteriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan; ‘inanıyorum ki gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır, bundan sonra da bunun adımlarını atacaktır.’ Diyerek biz gençlere olan güvenini göstermiştir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın... Şunu herkes bilmelidir ki, Kayseri gençliği olarak bizler bugün hiç olmadığı kadar kederliyiz, hüzünlüyüz, dertliyiz ve yastayız. Ama en önemlisi hiç olmadığı kadar itidalliyiz, merhametliyiz sabırlıyız, ferasetliyiz umutluyuz, vakarlıyız ve kardeşiz. Tuzağı görüyoruz ve oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü bugün şehitler kervanına ev sahibiyiz.

Sonuç olarak Kayserimiz başta olmak üzere Türkiye de terörün belini kırmaya kararlıyız. Güvenlik kuvvetlerimize hükümetimize devletimize kahramanlarımıza güveniyoruz ve onlara canı gönülden inanıyoruz. Kayseri gençliğinin de ihtiyaç duyulursa göreve hazır olduğunu buradan duyuruyoruz. Bir kez daha başta Kayserimiz de yaşanan elim olayda hayatlarını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır geride kalan gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”

Kayseri Gündem