CHP İl Başkanı Ümit Özer yaptığı yazılı açıklamasında, korona virüs salgını hakkında ve devamında alınan tedbirler konusuna değindi. Başkan Özer, “Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni Koronavirüs Salgını (Kovid-19) ülkemizde de görülmeye ve yayılmaya başlamış, resmi yetkililerin açıklamalarına göre 47 Vatandaşımızda bu hastalığın tanısı konulmuştur. Ülkemizde de hastalığın görülmesi ve yayılması üzerine, birtakım tedbirler alınmaya başlanmış olup ülkeye giriş-çıkışlar denetime tabi tutulmuştur. Alınan tedbirler kapsamında ilimiz Kayseri’de de tedbirler alınmaya başlamış, ülkeye “umreden dönen” vatandaşların karantinaya alınması için Talas ilçemizde bulunan 1039 kişilik Hunat Hatun Öğrenci Yurdu alelacele ve plansız şekilde, 15.03.2020 tarihinde saat 23:00-00:00 arasında boşaltılmış, boşaltılan bu öğrenci yurduna 315 vatandaşımız yerleştirilerek karantina altına alınmış, buradaki öğrenciler adeta kapı dışarı edilmiş, öğrencilere eşyalarını toplama fırsatı dahi verilmemiş, plansızlığın yükü, gariban öğrencilerin omuzlarına yüklenmiştir. Yine bugün tatil boyunca ücretli öğretmenlerin ücret alıp almayacağı, evinde bilgisayar bulunmayan öğrencilerin, internet bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitime nasıl tabi tutulacağı gelinen süreçte belirsizdir. Alınan tedbirler uygulanırken birçok mağduriyet de oluşturulmuştur/oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Özer açıklamasının devamında yetkililere şu soruları yöneltti: “

Kayseri’de yurtlardan kapı dışarı edilen öğrenciler nerelere yönlendirildi?

Gidecek yeri olmayan öğrencilere yer ayarlandı mı? Ayarlandıysa buralar nereler?

Şehir dışına gidecek öğrencilerin taşındığı araçlarda dezenfekte yapıldı mı?

Vatandaşlara “yurt dışına çıkmayın” şeklinde telkinlerde bulunan yetkililer; umreden dönen vatandaşlarda da hastalığın görüldüğü şu günlerde, en az 11 gün en çok 24 gün süren “umre” ziyaretlerine neden engel olmamıştır?

Tatil boyunca, ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimize maddi destek sağlanacak mıdır? Ücretleri ödenecek midir?

Evinde bilgisayar olmayan, internet olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimi nasıl gerçekleştirilecektir? Bu öğrencilere bilgisayar ve internet yardımı yapılacak mıdır? Yoksa bu öğrenciler kaderlerine mi terk edilecektir?”

Özer açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Uygulanan tedbirlerin daha planlı yapılması gerektiğini bildiriyor, yukarıdaki sorulara verilecek cevapları önemle takip ediyoruz.Hastalığın daha fazla yayılmaması için alınan ve alınacak tedbirler önemli olduğu kadar alınan/alınacak tedbirlere uymanın da bir o kadar önemli olduğunu, salgınla mücadelede ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini, rehavete veya paniğe kapılmadan tedbirlerin uygulanmasının önemini vurguluyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz.”