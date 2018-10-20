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“GİRERSEM KAZANIRIM”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, “Eğer aday olursam kazanırım. Ben kazanmayacağım hiçbir yarışa girmem” dedi.

“GİRERSEM KAZANIRIM”
KAZANMAYACAĞIM YARIŞA GİRMEM
MHP İl Başkanı Serkan Tok’un “Bizim teşkilat olarak Büyükşehir adayımız Bakir Ersoy’dur” demesi üzerine bir anda dikkatleri üzerine çeken MHP milletvekili Baki Ersoy da, “Eğer Ankara’daki büyüklerim de uygun görür ve onay verirse Allah’ın izniyle aday olurum. Ve açık söylüyorum ben aday olursam da kazanırım. Kazanmayacağım hiçbir yarışa girmem. Girmişsem de meşru zeminde kazanmak için her çabayı gösterir ve Allah’ın izniyle de zafere ulaşırım” dedi.

ÖNCE ALLAH’A SONRA EKİBİMİZE
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi halinde ekibiyle birlikte, Kayseri teşkilatı olarak da tıpkı milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yine müthiş bir çalışma temposu içinde olacaklarını kaydeden Baki Ersoy, “Önce Allaha, sonra Kayseri’de seçimlerde nasıl çalıştığını göstermiş, kendini ispatlamış ve her biri gönüllü dava neferi olan ekibimize güveniyorum. Yine gece gündüz çalışır inşallah Başkanlığı da kazanırız” diye konuştu.

KAYSERİ TEŞKİLATIMIZI KIRMAZLAR
Milletvekili Ersoy, Kayseri il teşkilatının MHP Genel Merkezi ve yönetimi üzerinde önemli bir hatrı olduğunu hatırlatarak, “Genel merkezin önerilerini kırmayacağı birkaç teşkilattan biri de Kayseri’mizdir. Eğer Kayseri İl Teşkilatı bir öneride bulunursa Genel Merkezimiz de bunu ciddi olarak değerlendirir ve büyük oranda da bu öneri kabul görür” dedi.

 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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