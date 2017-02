"GÖREV BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN SAĞLIKÇI ŞEHİT SAYILSIN"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, görevleri sebebiyle öldürülen ya da engelli kalanların haklarının düzenlendiği 2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda değişiklik yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na teklif sundu. Sağlık çalışanlarının söz konusu kanun maddesinde yer almadığına dikkat çeken Arık, kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:



“Son yıllarda sağlık çalışanlarına dair şiddet kaygıyla izlenmektedir. Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir gibi görevi başında şehit edilen sağlık personelleri geride gözü yaşlı eş, çocuk ve sevenlerini bırakmaktadır. Görevleri başında ve sağlık personeli olduğu için şehit edilen sağlık çalışanlarına “Görev Şehidi” beratları verilmesine rağmen görevleri başında veya sağlık personeli olduğu için hayatını kaybeden ve engelli duruma düşen sağlık hizmeti veren personel ve geride bıraktıkları özlük hakları açısından mağdur olmaktadır. Çünkü görevleri sebebiyle öldürülen ya da engelli kalan sağlık çalışanları 2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamında sağlık personeli yer almamaktadır. Dolayısıyla devlet olarak manen görev şehidi olarak verilen berat “vazife malulü” olarak kabul edilmemesi gibi bir çelişki ortaya çıkarmaktadır.



Devletin görevi Anayasada, bireyin can ve mal güvenliğini korumak olarak belirtilmiştir. Sağlık hizmeti veren personel de halkın sağlığına yönelik hizmetleri ile can güvenliğine dair kamu hizmeti vermektedir. Buna rağmen, kendisine karşı olan her türlü saldırıya karşı korunmasız olan bu meslek grubunun, elem verici malum olaylar sonucunda kendisi ve yakınları mağdur durumda kalmaktadır.



Söz konusu bu çerçeve kanun teklifi, yukarıdaki ana gerekçe üzerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında kanunda bir değişiklik yaparak sağlık personelini de kanun kapsamı içine dahil etmeyi amaçlıyor.”



