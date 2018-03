MHP Kadın Kolları İl Başkanı Serap Şule Kalın, 5 aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, “O zamandan bu zamana değişen zaman ve kültürel oluşumlar da göz önüne alındığında siyasi ve ekonomik olarak Türk Kadınının temsil noktasındaki yeri yeter sayıya ulaşmasa da azımsanamayacak kadar çoktur” dedi.

“Çağdaşlaşmada örnek aldığımız İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde o dönemde kadına seçme, seçilme ve diğer kültürel haklar daha sağlanmamışken, Türk kadınına 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. Bu bir gurur ve şeref nişanesidir” diyen Kalın şunları söyledi:

“Milletimizin gür sesi Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Tüm hassasiyetimizle, kadına dair her şeyi medeniyetimizin temel esasları ve tarihten gelen özgüveni çerçevesinde ele alıyor ve çözüm üretiyoruz. Tarihten bize kalan mirasın ve tarihimizin bize atfettiği kadim değerin bilincinde hem siyasi platformda, hem ekonomik, hem kültürel olarak "Güçlü Kadın Güçlü Türkiye" ekseninde hareket ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kadınları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinin yılmaz bekçileri, kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş'in fikir ve doktrinlerinden ayrılmayarak, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde, her alanda en ön safta yılmadan çalışacağını her fırsatta gösterecektir. Gelin hep birlikte "Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye " yolunda gönüllerimizin birleştirelim, gelin hep birlikte vatanımız, milletimiz ve devletimiz için taşın altına elimizi birlikte koyalım. Gelin hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında omuz omuza, can cana Türk Kadınını hak ettiği yere ulaştırmak için mücadele verelim.”

