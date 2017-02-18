Gül, hasta babasını ziyaret etti

Abdullah Gül, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenmeye çekilen babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret etmek için dün öğle saatlerinde memleketi Kayseri'ye geldi.
Abdullah Gül'ü, Erkilet Havalimanı'nda Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı H. Cahit Özden, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim ile Emniyet Müdür Vekili Tuncay Yalçınoğlu karşıladı.
Haber: Fatma URAL
Abdullah Gül'ü, Erkilet Havalimanı'nda Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı H. Cahit Özden, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim ile Emniyet Müdür Vekili Tuncay Yalçınoğlu karşıladı.
Haber: Fatma URAL