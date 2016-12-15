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Gül ve Davutoğlu da dinlenecek

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Belma Satır: Eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu’na soruların yazılı sorulmasına karar verdik...

Gül ve Davutoğlu da dinlenecek

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Belma Satır, CHP’li üyelerinin çalışmalara etkin katılmadığını belirterek “İstanbul’da bazı kurum ve kuruluşlara yaptığımız ziyaretlere katılmadılar, davet ettiğimiz bazı konuşmacıları da dinlemiyorlar” dedi. Komisyonun çalışma süresinin 3 Ocak’ta sona ereceğini hatırlatan Satır “Ek süre istemeyeceğiz. Eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu’na soruların yazılı sorulmasına karar verdik. Biz kendilerine sorularımızı gönderdik” dedi.

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Ahmet Necdet SezerAbdullah GülTansu ÇillerMesut YılmazAhmet DavutoğluFetö
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