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“Hacılar köy gibi yönetildi”

Saadet Partisi Hacılar İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Altun, Hacılar ilçesinin hizmet alamadığı gibi Kayseri’den kültürel ve sosyal anlamda koparıldığını ifade etti.

“Hacılar köy gibi yönetildi”

Hacılar’ın belediyecilik adına hiçbir dönemde bu kadar sıkıntı yaşamadığını dile getirerek, vatandaşın hizmet alamadığını belirten Erdal Altun, 31 Mart itibariyle halk ile bütünleşerek, ilçelerinin yeni bir çehre kazanması adına çalışacaklarını kaydetti. Hacılar’ın Kayseri’nin büyüyen değeri olduğuna değinen Altun, “İlçemiz bağ ve safiye alanları ile çok güzel ve Kayseri’nin adeta nefes alan bir bölgesi konumunda. Maalesef imarsızlık dolayısıyla her geçen gün göç veren, gençlerine ve hatta yaşlılarına dahi sahip çıkamayan sosyal alanlardan yoksun bir yer haline geldi. Hacılar deyim yerindeyse köy gibi yönetildi. İnsanımız şehre göç etmek zorunda bırakıldı” diye konuştu.
 
Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim anlayışıyla göreve talip olduklarını söyleyen Başkan Adayı Erdal Altun, “Hizmetlerimizde her işi, hızlı, doğru ve estetik bir biçimde yapacağız. İnşallah göreve geldiğimizde, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz. İşi ehline vererek kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle İlçemize yeni bir çehre kazandıracağız. Her konuda adil olacağız. Hizmette ve atamada partizanlık, ayrımcılık yapmayacağız. Hacılarımızın kültür ve değerlerini gözönüne alarak, yerel ve kültürel değerleri koruyup, zenginleştirirken şehre mahkûm edilen ve ilçemize küsen insanımızı yaşanabilir bir Hacılar’a geri döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurumsal

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