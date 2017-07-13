Hainler bir an önce cezalandırılmalı!

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasının yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “15 Temmuz darbe girişimi” başlıklı konferansın konuşmacıları AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Arif Çelenk oldu.Hunat Kültür Merkezi’ndeki programa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ile çok sayıda davetli katıldı.AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, buradaki konuşmasında, son dönemlerde dünyanın terör örgütlerinin tehdidi ile yüzleştiğini söyledi.Terör örgütlerinin ortak bir aklı olduğunu, hiçbir terör saldırısının amaçsız olmadığını aktaran Külünk, "Mutlaka siyasi bir hedefi vardır." diye konuştu.Külünk, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kalkışma davalarında psikolojik operasyonla hukuku yok etmek istediğini, dolayısıyla sıradan bir örgütle ve sıradan bir tehditle karşı karşıya olunmadığını belirterek şunları söyledi:“O kadar çok 15 Temmuzlar yaşıyoruz ki. Bana göre ilk 15 Temmuzlardan bir tanesi Sultan Abdülaziz’in idamıdır. Boğularak öldürülmesine rağmen ‘intihar etti’süsü verildi. Neden; Çünkü Abdülaziz Süveyş kanalını açtı ve Hint yolunda İngilizlerin önüne çıktı. Güçlü bir kara ve deniz ordusu inşa etti. Sanayileşmeyi fark ederek bu yolda adımlar attı. Basra Körfezine küçük filo kurdurdu. Yavuz Sultan Selim Han’dan sonra güneye doğru Hint Okyanusu’na kadar çıkacak, Arabistan Çölleri’ne kadar çıkacak seferler yapmıştır. Arap Yarım adası güçlendirilmiştir. Sonuç olarak Abdülaziz, intihar süsü verilerek katliama kurban edilmiştir. Bizim derdimiz FETÖ değil. Bir ilkokul mezunu hainin bu fotoğrafı inşa etmeye gücü yeter mi? Aslın şunu görmemiz lazım; FETÖ’nün arkasındakiler ne istiyor. Çünkü hiçbir terör eylemi, hiçbir savaş siyasi amaçsız değildir. İşte bunu anlamak için tarihi kurcalayacağız. “Türk devletinin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Külünk, "Türk devleti o kadar büyük bir devlet ki işgalcileri olağan hukukta yargılıyor. Bunların yargılanması gereken hukuk olağanüstü hukuktur. Bunların yargılanması gereken hukuk vatan hainliği hukukudur. Vatan hainlerine bu devletin anayasasında hangi hukuk uygulanması gerekiyorsa o hukuk uygulanmalıdır. Dolayısıyla bunları normal hukukta yargılamak Türk devletinin büyüklüğünün ifadesidir. Ama bunlar asla normal hukukta yargılanmayı değil, olağanüstü hukukta yargılanmayı hak eden hainlerdir." şeklinde konuştu.