Hakan Kaya Büyükşehir’e Aday Adaylığını Açıkladı

MHP İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Kaya, "Sokaklarında oynayarak büyüdüğüm ve hizmet etme saadetini yaşadığım gönlümdeki dünyanın en güzel şehrine, Kayseri'ye; mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığımızı açıklıyorum. 'Nefes al Kayseri' sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda İç Anadolu'nun incisi Kayseri'mizin sorunlarını ivedilikle çözmek, yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirmek, her kesimden insanın tercihi haline getirmek için yapmayı planladığımız çalışmaları Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile istişare ederek, onun hayır duasını alarak Bismillah dedik.



Projelerimizin uygulandığını göreceğimiz günlere erişmek için gece uyumadan, gündüz oturmadan üreten ve kendini yenileyen Kayseri için çalışacak, Kayserili hemşehrilerimizin isteklerini "ulaşılabilir, sorgulanabilir belediyecilik anlayışı" ile emir telakki edeceğiz. Çünkü bu güzel insanımız için ne söylesek eksik, ne kadar çalışsak az olduğunun farkındayız. Rabbim bizleri, her şeyin en iyisini yaptığını zannedip "Buna şükretsinler" anlayışını taşıma kibrinden korusun. Sadece mensubu olduğumdan dolayı değil, derdi, kaygısı, tasası Vatan olanların buluşma adresi olduğu için; güzel çalışmalara imza atacak inanmış, helali haramı ayırt eden, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben" diyebilecek kadroları bünyesinde bulundurduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayıyım. Şehrin tüm sorunlarını biliyoruz. Çözüm için de projeler üretiyoruz. Şikayet eden değil sorunlara doğru tanı ile kalıcı tedavi yapan olacağız. Vizyonumuz geniş, misyonumuz çok büyüktür. Bunu gerçekleştirecek nefes, yürek, enerji ve inanç bizde mevcuttur. Bir hekim olarak ettiğimiz yeminle ırk, dil, din ayrımı gözetmeden tüm insanların dertlerine derman oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında örnek ve öncü bir kent inşa etmek olduğunu kaydeden Kaya, "Parti olarak, diğer siyasi partilere örnek olacak adımlar atacağız, olan ile yetinmeyip, olması gerekenleri hayata geçireceğiz. Öncelikle kadın, çocuk, yaşlı, engelliler ve de en önemlisi herkes için engelsiz belediyecilik düsturumuz olacaktır. 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' diyen Şeyh Edebali'nin nasihatini bilen ülkü erleri olarak hak ve adalet odaklı ranttan uzak, katılımcı ve üretken belediyecilik için geliyoruz. Köyden kente aş-iş için göçün son hızla devam ettiği bu zamanda kırsal kalkınma ve üretim yatırımları ile tersine göçü sağlayarak insanların doğduğu yerde doymaları ve de üretime katılmalarını sağlayacağız. Sarız'dan Yahyalı'ya İncesu dan Akkışla'ya kadar tüm ilçelerimizde aynı üretkenlikle kalkınmaya ve büyümeye destek olacağız" şeklinde konuştu.

