İYİ Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Sebati Ataman, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Siyasetin her gün daha fazla kirlendiği ülkemizde, seçimle, milli iradenin oyları ile kaybetmeyi içine sindiremeyen iktidar, en hafif tabir ile siyasi ahlak ve etikten yoksun, baskı, tehdit ve teklifler ile kaybetmenin ve yok olma sürecinin acısını hafifletecek, güç kaybetmiyoruz havası oluşturacak oyunlarına devam etmektedir. Kendilerini inanan olarak nitelendirenler unutmasın ki, Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın çok ağır bir vebali vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Millet İttifakı İncesu belediye başkanı adayı olan ve İyi Parti’den İncesu belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek, aldığı kara ile AKP saflarına katıldığını açıklamıştır. Sayın ilmek unutmasın ki, kendisine inanan ve seçimi kazanması için gece gündüz çalışan ve bulunduğu makama taşıyan İncesulu İyi Parti ve CHP’li 8 bin 213 seçmen kendisine haklarını helal etmeyecektir. İlmek’e sorarım bu vebalin altında huzur içerisinde hayatına nasıl devam edecektir. İlmek, halka daha rahat hizmet edebilmek adına böyle bir kara aldığını açıklama gibi bir bahanenin altına sığınmaya kalkmasın. Hizmet etmek için maddi sıkıntıları bahane edecek ise, 700 bin liralık makam aracını niye almıştır. İnsanların çocuklarına bırakacağı en önemli miras şerefli bir yaşam ve soyadıdır. Haksızlıklar ile dimdik durarak mücadele etmektir. Omurgalı bir duruştur. Haksızlıklar karşısında eğilen dik duramayan, onurunu da kaybeder. Unutulmasın ki, milletin iradesini yok sayanlara, bu asil millet, 31 Mart seçimlerinde ve tekrarlanan İstanbul seçimlerinde olduğu gibi en ağır şekilde cevabını verecektir. Tükenmişlik sendromu içerisine giren ve her geçen gün kan kaybeden iktidar bu tür pansuman tedavileri ile ömrünü uzatmaya çalışacağını zannediyor ise, bilmelidir ki ‘Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor’ türkümüzün sözlerinde olduğu gibi yolun sonuna gelmiştir.”

