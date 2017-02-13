Halaçoğlu ihraç talebiyle disiplinde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Partimiz Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan’ın kamuoyu önünde yaptığı bir kısım açıklamalarının, toplantılarının ve benzeri faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde, parti tüzüğümüzün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile anayasa değişikliğine dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partimizin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunmak, partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerini ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlal ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle, 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir.”



“Güle güle Yusuf”

Yaşanan bu gelişme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri eski milletvekili Hasan Ali Kilci ise şunları paylaştı, “MHP Ülkü, Vatan, Millet, değer yargıları için iki laf etmek sana mı kaldı? Profesör hatta ordinaryüs olabilirsin fakat Ada’m olmak ayrı mesele. Senin adamlık anlayışın Genel Başkan’ımıza ve ülkemizin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisine sosyal medya hesaplarından küfür ettirmek mi? Yalan ve iftiralarına cevap vermediği için bir de Genel Başkan’ımız benim düşüncelerime saygı duyuyor demen yok mu.. Bin kere daha küçülüyorsun ayıp ayıp. Sen harekete 12’ye 5 kala katılmış, sadakat ve saygı bilmez, ülkücü şuur ve terbiyesinden yoksun birisin ve bunları nereden anlayacaksın? Bu hasletler yok ki sende. Size yakışan hemen Milliyetçi Hareket Partisi vekilliğinden istifa etmektir. Bir de istifamı Devlet Bey istemedi diyeceksin ama yemezler ver sen dilekçeyi kurtul. Muhalefet eden ülkücülerde var lakin ne Genel Başkan’ımıza hakaret nede saygısızlık ediyorlar , bence sen o insanlardan biraz insanlık öğren. Güle Güle Yusuf.”

Haber: Tunahan Kaya