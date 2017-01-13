Halaçoğlu o kareleri yorumladı Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de yan yana görüldükleri kareler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meclis'te görüşmeleri süren yeni anayasa teklifine 'hayır' oyu vereceğini açıklayan Yusuf Halaçoğlu'ndan Devlet Bahçeli'yle çekilen fotoğraflarına açıklama geldi.

Özlenen güzel bir görüşme

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşme için “Özlenen güzel bir görüşme” diyen Halaçoğlu şu değerlendirmede bulundu;

“Fikrim değişmedi”

“O gece yarısı ikinci maddenin görüşüldüğü sırada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beni sohbet etmek için genel kurulda yanına davet etti. Ülke meselelerini ve halihazırdaki anayasa değişikliğini konuştuk. Fikirlerime saygı duyduğunu belirtti. Teşekkür ettim ve ben de aldığımız ülkücü terbiye gereğince kendisine karşı bir saygısızlık yapmamın mümkün olmadığını söyledim. Anayasa ile ilgili endişelerimi de arz ettim. Özlenen güzel bir görüşme oldu. Anayasa ile ilgili önceki endişelerim ve fikirlerim devam ediyor. Tek kişilik yönetimi kabul etmemiz mümkün değil. Ülkemizin ve Türk Milletinin geleceğini her türlü menfaatin üzerindedir. Bazı kişi ve milletvekilleri tarafından maalesef ‘evet’ demeye ikna edildiğim gibi bir tezvirat ortaya atılmış. Kesinlikle bu doğru değildir. Devlet Bey de böyle bir istekte asla bulunmamıştır. Hayır fikrim değişmemiştir.”

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci söz konusu kareleri yüzsüzlük olarak değerlendirdi.



Haber: Tunahan Kaya

