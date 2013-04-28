Halaçoğlu, Türkiye Meselelerini Konuştu

Halaçoğlu, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Meseleleri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Halaçoğlu, “Asıl soykırıma biz uğradık. Fransız Cumhuriyet ordusunun yarısına yakınının Ermeni Milislerden oluştuğunu Boghos Nubar Paşanın Fransız makamlarına yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Bu şu demektir bizim vatandaşımız düşman saflarında bize karşı savaşmıştır.” dedi. Bu milletin "yedi düvele" karşı bir mücadele verdiğini ifade eden Halaçoğlu, şöyle devam etti: "Çanakkale’de kaç yüz bin şehit verdik. Analarımız, bacılarımız çok ağlamıştır. Peki neden ağladılar? Düşmanların çizmesi vatan topraklarımıza girmesin diye, İstanbul’u almasınlar diye ağladılar. Vatan için can verilir. Onun için analarda, bacılarda, eşlerde, çocuklarda ağlar ama Allah düşürmesin vatanın bir düşmana peşkeş çekilmesini.”

Van’daki Akdamar Kilisesi’nin ibadete açıldığını belirten Yusuf Halaçoğlu ; "Ama bakın bunu yaparken bir şeyi göz önünde tutmadık, unuttuk bazı şeyleri. Van 1915’te Ermeni ve Rusların birlikte saldırıları sonrası düştü. 80 bin insan öldürüldü ve burada 50 Türk kadını alınarak Akdamar Kilisesi’ne götürüldü. Götürülürken kadınlar iffetlerini korumak için kendilerini göle attılar ve iffetlerini korudular. Ama maalesef biz onlar için oraya bir iffet anıtı dikemedik."şeklinde konuştu.

Konferansa MHP Salihli İlçe Başkanı Erol Sakarya, Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar, Ülkü Ocakları Salihli Şube Başkanı Musa Şentürk, MHP İl genel ve belediye meclis üyeleri ile davetliler katıldı.