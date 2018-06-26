Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiri

İyi Parti kurucularından olan fakat Milletvekili adayı gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu, twitterdan önemli açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasının ardından, “Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İyi Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani b,iz Milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu mu başarı?” şeklinde konuştu.