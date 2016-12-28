Halaçoğlu’ndan Cumhurbaşkanına ‘Kıbrıs’ randevusu talebi

Özdağ, mecliste düzenlediği basın toplantısında, değişik dönemlerde MHP milletvekilliği yapanların yer aldığı bir heyetle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'yı ziyaret ettiklerini ve bir dizi temaslarda bulunduklarını söyledi.

Ziyaretleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini anımsatan Özdağ, Akıncı dışındaki tüm muhataplarının adaya ilişkin yürütülen görüşmeler nedeniyle endişe içinde olduklarını, görüşmelerin "Kıbrıs'taki Türk toplumunun tasfiyesinin önünü açan ve KKTC'nin varlığını tehdit eden" bir nitelik taşındığında hemfikir olduklarını anlattı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile de görüştüklerini anımsatan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin Büyükelçi Kanbay'ın Kıbrıs konusundaki önerilerine değer vermesi gerektiğini kaydetti.

Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğunu ve Erdoğan ile görüşmesi halinde Kıbrıs hususundaki düşüncelerini aktaracaklarını söyledi.

haberler.com

