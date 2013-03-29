Halaçoğlu'ndan Kayseri Basınına Destek

Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Bizim de eksikliklerimizi olabilir. Basın İlan Kurumu yaklaşık 18 gazeteye ceza kesti. Bu gazetelerde yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor. Gazete yetkilileri gereken yerlere itirazlarını yaptı. Genel Müdür ile de görüşüldü. Kesilen cezalar çok ağır. Cezalar yeniden gözden geçirilmeli, ya kaldırılmalı ya da hafifletilmelidir” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yaşanan sorunları gazetelerden takip ettiğini belirterek, “Önemli olan halka, haberi doğru olarak iletebilmektir. Yanlış haber aktarılıyorsa müeyyide uygulanmalıdır. Basın özgür düşüncenin bir örneğidir” dedi.

Yerel basının çok önemli olduğunun altını çizen Yusuf Halaçoğlu, “Basının çeşitliliği haberin doğru aktarılması konusunda çok önemlidir. Artık iletişim sadece kağıt üzerinde olmuyor. Sanal ağ üzerinden de iletişim ve haberleşme gerçekleşiyor. Bu etkiye de bakılmalı ve bu nedenle cezalar yeniden gözden geçirilmelidir. Ben de bu konu ile ilgili olarak gerekli yerlerle görüşeceğim” ifadesinde bulundu.