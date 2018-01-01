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Halaçoğlu’ndan kaza açıklaması

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu geçtiğimiz Cuma günü Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirmişti. Kaza ile ilgili gili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kazayı ucuz atlattıklarını belirten Halaçoğlu, gelen geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Halaçoğlu’ndan kaza açıklaması

Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, geçtiğimiz hafta Cuma günü eşi ve çocuklarının da olduğu araç ile TEM yolunda Ankara’dan İstanbul’a seyir halindeyken kaza geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından takipçileriyle konuyu paylaşan milletvekili Halaçoğlu, çocuklarının iyi olduğunu Eşinin ise sol kaburgasında çatlak olduğunu belirterek Şunları kaydetti;
 
“Dün eşim Neval Konuk Halaçoğlu ve çocuklarımızla Ankara'dan İstanbul'a giderken geçirdiğimiz trafik kazasını, şükürler olsun ki sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının basıncı sebebiyle göğüs kısmımda ezilme oldu. Eşimin sol kaburgasının ikisinde çatlak oluştu. Çocuklar iyi. Verilmiş sadakamız varmış. Kaza dolayısıyla gerek telefon, gerekse sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileğinde bulunan ve üzüntülerini belirten bütün dost ve arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Allah herkese sağlık ve âfiyetler versin.”
Kayseri Gündem
 

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf HalaçoğluKaza
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