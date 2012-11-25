Halaçoğlu'undan Çarpıcı Açıklamalar

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmen Evin’de düzenlenen konferansa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, MHP Karabük İl başkanı Metin Demirel, Safranbolu ilçe başkanı Ahmet Savaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın konuşmacılığını yapan ve uzun yıllar Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapmış olan tarihçi Prof. Dr. Halaçoğlu konferansta Ortadoğu’da tarihten bu güne kadar yaşanan süreci anlattı.

Halaçoğlu konuşmasında, “Batılı Devletlerin Kürdistan Devletinin sınırlarını çizdikleri harita daha Lozan Antlaşmasında vardı. O zaman bu haritayı kabul ettiremeyen batılı devletler yıllardır amaçlarına ulaşmak için çeşitli yollar denemişlerdir. Bugün Barzani’nin dünyaya açıkladığı Kürdistan haritası 1918’de önümüze koyulan harita ile birebir eşdeğerdedir. Sizce batılı devletlerin Barzani’yi bu derece ön plana çıkarmalarının nedeni nedir? Dünyada nükleer enerji merkezleri bulunmaktadır. Ancak hiçbir islam ülkesinde nükleer enerji merkezi bulunmamaktadır. İslam dünyasının bayrağını taşıyabilecek tek ülke Türklerdir. Tarihte de bu böle olmuştur. İslamın yayılmasında ve Haçlı Seferleri ile mücadele eden devletler hep Türklerdir. Bir çağı açıp öteki çağı kapatan fatih Sultan Mehmet gibi kahramanları olan Türk devleti İslam Dünyasının da lideri olabilecek tek devlettir” dedi.

Dünya petrollerinin yüzde 70’nin bulunduğu Ortadoğu’nun dünya için her zaman çok önemli bir yer teşkil ettiğini de anlatan Halaçoğlu, “Bu petrolün yarısını Amerika ve Avrupa ülkeleri kullanır. Ancak Amerika’da ve Avrupa’da insan gücü azalmış bugün dünyada insan gücünün en fazla olduğu Çin’deki ucuz insan gücünü kullanmaya başladılar. Bugün Amerika’nın ekonomisi Çin’e bağımlı hale gelmiştir.

Ortadoğu’da demokrasi falan istediği yok. Libya lideri daha 15 gün önce Sarkozy ile sarmaş dolaşken bir anda al aşağı edilmiştir. Dünyanın en kaliteli petrolünü çıkan Libya ile petrol anlaşması sona ermek üzereyken dünyanın gözü önünde Kaddafi yok edilmiştir. Bugün hükümet dediğimiz insanların içinde hiç aklı selim insan yokmu ki Libya düştüğünde İran’a sıra gelecek. İranla Türkiye arasında bir savaş çıkacağını hiç akıl edemezler mi?” diye konuştu.

Prof Dr. Yusuf Halaçoğlu bugün Ortadoğu’da gelinen noktayı ve Amerika’nın ve batılı devletlerin hedefleri ve planları hakkında bilgiler verdi.