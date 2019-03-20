“Halkın geleceğine kimse ipotek koyamayacak”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında seçmenle buluşmalarına devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesindeki esnafı ziyaret ederek güne başlayan Dr. Sema Karaoğlu, fabrikalarda çalışan işçilerin sorunlarını dinledi.







İşçilere, asgari ücretin Sosyal Demokrat Belediyelerde 2 bin 200 lira olduğunu hatırlatan Dr. Karaoğlu, Melikgazi Belediyesi’nde çalışan tüm işçilerin de taban ücretlerinin aynı olacağını söyledi. Fabrika işçilerinin ise ekonomik kaygılarını gidermek için sosyal belediyecilik ilkesini hayata geçireceklerini belirten Dr. Karaoğlu, işçilerin rahat bir yaşam sürmeleri ve çocuklarını kaliteli eğitimlerle geleceğe hazırlamalarına katkı sunacaklarını ifade etti.







Cumhur İttifakı adaylarıyla eşit şartlarda bir seçim kampanyası yürütmediklerinin altını çizen Dr. Sema Karaoğlu, “Rakiplerimiz 25 yıldan bu yana şehri, 17 yıldan bu yana da ülkeyi yönetiyorlar. Devlet ve belediye imkanlarına doğrudan sahipler ve bunu seçim kampanya sürecinde aleni kullanıyorlar. İllerde yapılan mitinglerden tutun da, billboardlara varıncaya kadar, TV kanallarından tutun da internet ortamına kadar her yerde Cumhur İttifakı adaylarına yer verildiğini görüyoruz. Bunun tek nedeni var o da iktidar gücü! Siz bir güç olursanız bütün kapılar sonuna kadar açılıyor ama bir güç değilseniz ve güç alternatifi de değilseniz paranız da olsa bir mecrada yer alamıyorsunuz! Mesela biz Belsin ve Organize Sanayi Bölgesi dağ yolundaki billboardlara afişlerimizi asabilme imkanı bulduk, buralardan da kendi imkanlarımızla yapıştırdığımız afişlerimiz hemen ertesi gün söküldü! Gönüllü arkadaşlarımızın binalarına astıkları pankartımız yerinden kaldırıldı! Böylesi imkanlar karşısında olanaksız biçimde bir seçim kampanyası yürütüyoruz! Eşit şartlarda olmadığımızı halkımız çok iyi biliyor. 17 yıldır ülkeyi yöneten bir zihniyetin ülkeye bir şey katmadığını ve 17 yıldır hep sorundan bahsedenin halk değil, iktidar olduğunu çok iyi görüyor. Billboardlardaki afişlerimiz de sökülse, binalardaki pankartlarımız da yırtılsa halkın geleceğine kimse ipotek koyamayacak ve biz kazanacağız. Çünkü biz halkız. Biz kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz seçim kampanyamızda yalnız olmadığımızı ve her geçen büyüdüğümüzü görenler bizlerin emeğini çöpe atıyor ve bize olan ilgiyi sabote ediyor! Billboardlardaki afişlerimiz de sökülse, binalardaki pankartlarımız da yırtılsa halkın geleceğine kimse ipotek koyamayacak ve biz kazanacağız. Kimsenin bir kuruşuna dokunmanın ne büyük bir vicdani sorumluluğu olduğunu unutanlar, bu dünyada olmasa da mahşer günü yüce Mevla’mın huzurunda hesabını vereceklerini unutmasınlar” şeklinde konuştu.





