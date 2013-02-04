Harb-İşten MHP'ye Ziyaret

Harb-İş Kayseri Şubesi 2. Başkanı Metin Çetindağ, Harb-İş Şube Genel Sekreteri Yücel Doğan ve Anatamir Yardımlaşma Sandığı Üyeleri, MHP İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret ettiler.

Harb-İş Şube teşkilatı ve Anatamir Yardımlaşma Sandığı’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Şube 2. Başkanı Metin Çetindağ, çalışmalarında her zaman destekçi olan Başkan Eke ve yönetimine teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Mete Eke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Harb-İş Sendikasının önemli işlere imza attığını belirterek her zaman sendika üyelerinin yanında olduğunu söyledi.