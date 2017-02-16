Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür, önemli bir faaliyettir. Bu yolda çaba gösteren herkesi aynı zamanda gönüllü bir barış elçisi olarak kabul ediyorum ve tebrik ediyorum." dedi.



Hükümet olarak turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olarak görmediklerini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Yalnızca ekonomik bir bakışla turizmi değerlendirmek eksik kalır, yetersiz kalır. Turizm bunların ötesinde öncelikle kültürlerin buluşmasıdır, medeniyetlerin buluşmasıdır. Kültürlerin buluşmasını tesis ettiğimiz ölçüde, kültürlerin kaynaşmasını ve karşılıklı ön yargıların da kırılmasını sağlamış oluyoruz. Turizmi kültürel etkileşime, milletlerin birbiriyle kaynaşmasına güç katan bir değer olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin pekişmesine, farklı toplumlar arasındaki güçlü dostlukların kurulmasına önemli bir araçtır turizm... Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme kazanması turizm faaliyetleriyle yakından ilişkilidir."



"Terörü, turizmi baltalamak veya turizmde avantaj sağlamak için lütfen kullanmayalım. İnsanların buluşmasına, kardeş olmasına, bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine destek olalım, köstek olmayalım." diye Yıldırım, "Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için, üzülerek söylüyorum, başkaları hakkında dedikodu üreterek, oraları güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Bunlar doğru şeyler değil." ifadesini kullandı. 'Havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor' Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"70'li yıllarda havacılığın merkezi Amerika'daydı. 80'li yıllarda Avrupa'nın batısına doğru geldi. 90'lı yıllarda Avrupa oldu. 2000'li yıllarda artık doğuya doğru devam ediyor. Şu anda havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor. Bu, tarihin tekerrürüdür. Bir zamanlar İpek Yolu'yla, Baharat Yolu'yla doğudan batıya zenginlik için göç vardı. Şimdi artık zenginlik doğuya tekrar döndü. Dolayısıyla da hicret batıdan doğuya doğru olmaya başladı. İster doğuya gidin ister batıya gidin Anadolu'dan geçeceksiniz, başka yolu yok." diye konuştu. 'Terörden korkmak, teröristlerin işine yarar' "Terörün olmadığı yer yok. Terörden korkmak, terörle korkutmak ancak ve ancak terörün işine yarar, teröristlerin işine yarar." diye konuşan Yıldırım, "Onun için ben gururla ve güvenle söylüyorum; Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli, Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli, Saraybosna ne kadar güvenliyse Ankara da o kadar güvenli, Bakü ne kadar güvenliyse İzmir de o kadar güvenli." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Enerjimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı savaşa değil, tanka topa, tüfeğe değil, insanların refahına, mutluluğuna ve çocukların aydınlık geleceğine ayırmamız lazım. Tarih, gelecek, ecdat bizden bunun hesabını sorar." ifadesini kullandı.



Turizm sektörünün temsilcilerine ve ülke yöneticilerine ortak bir sorumluluk düştüğünü belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza barış ve kardeşlik içinde daha güzel bir dünya bırakmak için daha çok gayret edeceğiz, bir araya geleceğiz ve birlikte çalışacağız. Şiddet kültürüne karşı insanlığı, evrensel değerleri savunmak hepimizin birinci derece görevidir, sorumluluğudur. İnsanlığın esenliğine giden yok, kültürlerin kaynaşmasından, birbirimizi doğru tanımaktan ve tanıtmaktan geçiyor. Korkmadan, korkutmadan ön yargısız bir şekilde birbirimizi anlamaktan geçiyor."

AA