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Havva Talay Çalış, tekrar aday oldu

AK Parti Kayseri 25’inci dönem milletvekili Havva Talay Çalış, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için tekrar aday adaylığı müracaatında bulundu.

Havva Talay Çalış, tekrar aday oldu
AK Parti İl Başkanlığında aday adaylığı müracaatında bulunan Çalış’a, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile KADEM Başkanı Sevda Baran eşlik etti. 24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye adına çok önemli olduğunu belirten Çalış, seçilseler de seçilmeseler de AK Parti’nin neferi olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Çalış, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ilk kez uygulamaya geçecek, bu seçimin onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreç partimizin çalışmalarının beklenen nihai sonucu olacak. Bizler, seçilsek de seçilmesek de AK Parti’nin neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA
 
 
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