HAYDAR BAŞ KAYSERİ’YE GELİYOR

Genel Başkan Haydar Baş Kayseri programı dahilinde İl Kültür Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan “Atatürk Vatandır” adlı sempozyumda konuşma yapacak. Baş, sempozyum sonrasında ise okurlarına “Hoş Geldin Atatürk” adlı kitabını imzalayacak.



BTP İl Başkanı Rüştü Karataş, pazar günü yapılacak sempozyum ve imza gününe Kayserilileri davet etti.



Haber: Fatma URAL/Osman Gazi GÜN

