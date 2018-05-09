“HEDEFİMİZ 10 MİLLETVEKİLİNİN 10’U”

Kayseri’den 10 milletvekili çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Tok, “Vatandaşımıza partimizin ilkelerini, genel merkezimizin ve genel başkanımızın duruşunu çok net bir şekilde anlatıp, Türkiye’nin gerçeklerini Kayserililerle paylaşıp, Cumhur ittifakının gerekliliğini, bizim neden Cumhurbaşkanımızı cumhur ittifakının bir adayı olarak sürdüğümüzü Kayseri kamuoyu ile çok iyi paylaştıktan sonra buradan bize çok ciddi oyların geleceğini düşünüyoruz. Bu oyların gelmesiyle biz milletvekilleri ile beraber 24 Haziran’dan sonra daha güçlü sahaya inip yerel seçimlerde daha da başarılı olacağız. Hedefimiz budur. Hiçbir şekilde durmak yok. 24 saat çalışacağız. Ben yemek yemeyi unutuyorum. Bu yorgunluk, çok güzel bir yorgunluktur. Bu yorgunluk, 24 Haziran’da 10 milletvekilinin 10’ununu da almak şeklinde taçlanacak. Bizim böyle bir hedefimiz var. Diğer siyasi partiler nasıl bir hedefle kendilerini yola çıkarttılarsa, bizim hedefimizde il teşkilatı olarak elimizdeki imkanların tümünü kullanıp, MHP’nin doğrularını, ilkelerini, aynı zamanda Cumhur ittifakının nedenlerini, Türkiye’nin gündemini, Türkiye’nin hangi sorunlardan dolayı bu ittifakı kurduğunu ortaya koyup ispatlarıyla neticelendirip vatandaşımızdan oy istemektir. Kendi partim açısından dediğim gibi 10’da 10’a talibim. Onun içinde çok çalışacağım ve partimin programını vatandaşımız neredeyse anlatacağım. 1 kişiyse 1 kişiye, bin kişiyse bin kişiye, çağrıldığımız her yere gideceğim” ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının bütün gereklerini yerine getireceklerini kaydeden Tok, “Biz Cumhur ittifakının gerekliliğini yerine getireceğiz. Biliyorsunuz ki, Cumhurbaşkanımızı aday gösteren ilk siyasi parti MHP’dir. Aday gösterdiğimiz Cumhurbaşkanımızın yanında duracağız. Onun için oy istediğimiz gibi kendi partimizin milletvekilleri içinde oy isteyeceğiz. Siyasi en doğal hakkımız neyse onu yerine getireceğiz. Çalışmalarımız bu yönde olacak” dedi.

Tok esnafı gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkon Tok ve beraberindekiler Kazancılar Çarşısı esnafını da ziyaret etti. Seçim çalışmalarına hız veren başkan Serkan Tok, Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Burada bulunan dükkanları tek tek dolaşan, işyeri sahipleri, çalışanları ve müşterileri ile sohbet eden Serkan Tok, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin vatana millete ve devletimize hayırlı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Fırsat buldukça sokağa inip vatandaşları dinliyor, onlarla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Son olarak buraya, kazancılar çarşısına geldik. Hem kendimizi tanıttık hem de vatandaşların isteklerini dinledik. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de 1’inci parti yapacağız ” dedi.

Kayseri Gündem -İHA

