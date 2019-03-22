“Her kesimin belediyesi olacağız”

Diğer yandan Ataş’a pazar ziyaretlerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar dert yandı. Esnaflar, “İşler ölü” derken vatandaşlar da, “Eskiden kiloyla alırdık, şimdi, taneyle alıyoruz” diyerek yaşanan ekonomik tabloya tepki gösterdi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, partisinin Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte Doğu Terminali ve TOKİ’de vatandaşları ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Ataş’a vatandaşlar destek sözü verdi. Ataş’ı gören bazı araç sürücüleri de araçlarını durdurarak, selamlaştı ve desteklerini ifade etti.







Ataş ve beraberindeki partililerin Pazar ziyaretinde de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz da gözler önüne serildi. Bazı vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, “Eskiden kiloyla alırdık, şimdi taneyle alıyoruz. Her şey ateş pahası” tepkilerini gösterdi.







Ziyaretlerinde vatandaşlara projelerini de anlatan Ataş, “Vatandaşımız zor günler geçiriyor. Vatandaşın halini görmeyenler ise ‘beka’ diyor, yani kendi bekalarını düşünüyor. Bekamız için diyerek oy istiyor. Evet bunların beka derdi var, ama bu beka koltuklarının bekası. Eğer böyle olmasaydı vatandaş da bu durumda olmazdı. Vatandaş taneyle alışveriş yapar hale getirildi. Bu millete yazık. 17 yılın sonunda milleti getirdikleri nokta bu. Bu millet, 31 Haziran’da bunlara bir ders verecek” dedi.







Doğu Terminali ve TOKİ ziyaretlerinde kendilerine parti il yöneticilerinin ve belediye meclis adaylarının yanı sıra İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un da eşlik ettiğini ifade eden Ataş, “Milletvekilimiz ile birlikte vatandaşlarımızı ziyaret edip, hemşerilerimizi dinledik. Gördük ki Kayseri değişime hazır ve 1 Nisan sabahını bekliyor. Doğu Terminalinde de esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hemşerilerimiz ile sohbet edip, dertlerini dinledik. Ötekileştirmeden, herkesin, her kesimin belediyesi olacağımızın; sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağımızın sözünü verdik” dedi.





