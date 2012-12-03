Hertürlü Şeyi Yapmışlar Ama...

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan TBMM Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Türkiye’nin geçmiş yıllarda darbeler nedeniyle çok büyük badireler atlattığını ve o dönemlerde çok sayıda kişinin haksızlığa uğradığını ifade etti. Karayel, “28 Şubat ve 27 Nisan dönemlerine ait alt komisyonun başkanlığını yürüttüm. Gelen bilgilerden ve belgelerden gördük ki Türkiye çok büyük badirelerden geçmiş. Bu darbecilerden bu milletin, bu devletin insanlarının çektiği sıkıntıyı herhalde dışarıdaki düşmanlardan çekmemiş. 60’da darbeyle memlekete, millete hizmet etmiş başbakanı, bakanları asmışlar. 1971’de Meclis’e okudukları muhtıra bildirisi ile bir iktidarı alaşağı etmişler ve kendileri iktidara istedikleri adamları getirmişler. 1980’i birlikte yaşadık. 1980’de 1 milyon 850 bin insanı karakollardan geçirmişler. 350 bine yakın insanı mahkemelerde süründürmüşler. 150’ye yakın idam kararı vermişler ve bunun 50 tanesini infaz etmişler. İnfaz ettiklerinin arasında daha yaşı 18’e varmamış çocuklar da var. Önce idam edip, sonra yaşını büyütmüşler. Öyle sıkıntılar oluşmuş ki bize gelen bilgi ve belgelerden edindiğimiz, gördüğümüz ve yaşadığımız şeyler yüz kızartıcı şeyler. Peygamber ocağı diye baktığımız ve çocuklarımızı gönderirken ellerine kına yaktığımız çocuklarımızın nasıl oralarda sıkıntılar içerisinde olduğunu gördük. Bir aymazlık, bir duyarsızlığın olduğunu gördük” diye konuştu.

Yaşanan olayları yüz kızartıcı olarak nitelendiren Karayel, Türkiye’nin bir daha aynı olayları yaşamaması için sivil iktidara ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Darbecilerin AK Parti’yi de iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli yollara başvurduklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını belirten Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle şeyler yaşanmış ki bize müracaat eden, Komisyon’a gelen mağdurlardan dinlediğimiz ve onlardan gelen belgelerden gördüğümüz şeyler yüz kızartıcı işlerdir. Askeriyede sivil bir memurun evine baskın yapmışlar bir albayın komutasında. 3 kişilik heyet ile gitmişler eve. Suç aleti olarak gördükleri şeyler adamın evinde bulunan Kur’an-ı Kerim, İslam İlmihali ve duvarda asılı olan Allah lafzı. Adamı meslekten ve memuriyetten atmışlar. Eğer sivil iktidar, sivil siyaset, demokrasi güçlü olmaz ise bunlar gibi yüzlerce vakayı size anlatmak mümkün. Onun için AK Parti’ye sahip olmamız, sivil siyasete hakim olmamız, devleti ve milleti iyi idare etmemiz gerekiyor. AK Parti’nin duruşu itibariyle eğer sivil siyasete sahip çıkmamış olsa gelen bilgi ve belgelerden görünen o ki bunlar darbe yapmayı kafalarına koymuşlar ve AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak için her türlü organizasyonu yapmışlar. Ama güçleri yetmeyince de yapacakları bir şey yok. Çünkü e-bildiri ile birlikte hükümetin verdiği cevap herkesi kendi yerine oturtmuş.”

Toplantıya AK Parti Nevşehir milletvekilleri Erdal Feralan, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider ile Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de katıldı.