"Hesabı olmayana Allah yardım eder"

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Melikgazi İlçe Teşkilatı için gerçekleştirilen Vefa Buluşması’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak teşkilat mensuplarına hitap etti. İl ve ilçe yöneticileri ile partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimlerin katıldığı toplantıda birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bize yakışan bir başkasının eksikliğini görmek değil bize yakışan kendimizi anlatmak ve farkımızı ortaya koymak. Bizi seven, güvenen kardeşlerimizin kıymetini bileceğiz ve onlara layık olacağız. Kayseri’miz birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü. Güzellikleri bağrında taşıyan bir şehrin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.









İlçe belediye başkanlarıyla her zaman el ele gönül gönüle çalıştıklarını ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hesapsız bir şekilde hizmet etmenin önemini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, “Hasbi olanın ve hesabı olmayanın Cenabı Allah yardımcısı olur ve inşallah başarıdan başarıya koşmasına vesile olur” diye konuştu.





