“Hiçbir belediye devletten habersiz bağış kampanyası başlatarak, banka hesabı açtıramaz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Pandemi sürecinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi göz önünde bulunan yerlerde CHP bağış kampanyalarıyla yeni bir devlet çalışması yapıyor gibi. Benim de belediyecilik yaptığım dönemlerden beri hiçbir belediye devletten habersiz bağış kampanyası başlatarak, banka hesabı açtıramaz” dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45