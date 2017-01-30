Hızlı tren yavaş geliyor Kayseri’ye gerçekleştirilen her üst düzey ziyarette ‘hızlı tren’ konusu gündeme geliyor. Bu konu geçtiğimiz hafta sonu şehrimize gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da gündemindeydi. Arslan, Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin, "Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Neden gecikiyor?

Kayseri’nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) umudu gecikmelere takılıyor. Daha önce ertelemeli de olsa 2018 yılı sonunda gerçeğe dönüşeceği konuşulan Yüksek Hızlı Tren projesi, Kayseri’ye gerçekleştirilen her üst düzey ziyarette dile getirilse de zaman açısından hep ileri tarihler zikredilmeye başlandı. Kayseri kamuoyunda ise projenin ‘neden geciktiği’ sorusu güncelliğini koruyor.

Seçilmişler üstüne düşeni yapıyor mu?

Yaşanan bu aksaklıklar seçilmişlerin sorgulanmasını ve tenkit edilmesini beraberinde getiriyor. Özellikle 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerde Kayseri’den seçilen milletvekillerinin şehrimiz yararına gerekli adımları atamaması ve temsil bakımında yetersiz kalmaları hedef tahtasına konulmalarını beraberinde getiriyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mustafa Çelik'ten brifing aldı. Arslan ve Özhaseki, daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ve basına kapalı yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Arslan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bakanlıklarının Türkiye'nin birçok yerinde projelerinin bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, hükümetin ve milletvekillerinin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, yerelde de valiliklerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının desteğinin, birlikte hareket etmesinin çok daha önemli olduğunu anlattı.

Arslan, bunun en güzel göstergesinin Kayseri olduğuna işaret ederek, "Kayseri'de gerek sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, sanayiciler gerek belediyelerimiz gerekse merkezi hükümetin kaynakları çok güzel buluşuyor ve bu buluşmadan kaynaklı çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bu başarılı sonuçlar çerçevesinde sıkıntıların çözülmesi tam da bizim amacımızdır. Bugün bu toplantı bu amaca hizmet etmek adına bize de çok önemli görevler verdi. Elbette ki yerel paydaşlarımıza, Büyükşehir Belediyemiz başta olmaz üzere, onlara da görevler verdi. İnşallah verimli ve başarılı bir toplantıydı." ifadesini kullandı.

"Elbette ki toplantının sonuçlarını, alınan kararları sonrasında uygularsanız anlam ifade eder." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür bu konuda sicilimiz ve karnemiz iyi. Bu sicil ve karneden hareketle biz bugünden itibaren burada aldığımız kararlar çerçevesinde gerek Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin yapımıyla ilgili bakanlık olarak aldığımız kararları yerelde uygularken paydaşlarımızın yapması gerekenleri konuştuk, bu konuda belediyemizin yapması gerekenler var. Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp, bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bu önemliydi. Yine Kayseri merkezli olmak üzere Yerköy-Ankara istikameti, Sivas istikameti, Ulukışla-Pozantı güney istikametindeki mevcut konvensiyonel hattın iyileştirilmesi, elektrikli hale getirilmesi, sinyalli hale getirilmesiyle ilgili de çok başarılı, örnek bir çalışmamız var. Onu da değerlendirdik. Kayseri'nin, Kayseri sanayisinin denize inmesi adına o güzergahlar çok önemli. O çalışmaları da belli bir noktaya getiriyoruz. Sanayicilerimizin ürünlerini, mamullerini hedef pazara ulaştırırken gerek navlundan gerek taşımacılıktan kaynaklı sıkıntılar var, onların çözümü, limanlarda bu konudaki aksaklıkların giderilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılmasıyla ilgili bakanlık olarak bizler veya hükümetin yapması gerekenler varsa bunları konuştuk. Bunların inşallah gereğini yapacağız."

Havalimanı genişletilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü ve bakanlık olarak, Kayseri Güney Çevreyolu başta olmak üzere ilçe yollarıyla ilgili gerek standardının yükseltilmesi gerek bölünmüş yol haline getirilmesi gerekse çalışması yapılanların hızlandırılmasıyla ilgili 18 projeleri bulunduğunu vurgulayan Arslan, şu görüşlere yer verdi:

"5 ihale sürecini yürüttüğümüz projemiz var, bunların bir an önce bitmesi ve hizmete girmesini konuştuk. Ayrıca yine ilin ve ile bağlı ilçelerin hatta başka illere bağlantısı olan yollar kapsamında 3 talep daha var. Bunların, projelerin bir an önce bitirilmesi, ihale aşamasına getirilmesi ve yapılmasını konuştuk. Bu süreçleri inşallah çok hızlandırmış oluyoruz. Yine Kayseri Havalimanı'nda yeni ilave terminal ihtiyacı vardı. Bununla ilgili süreçler devam ediyor. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığının bize devretmesi gereken bir alan vardı. Bunda mesafe kat ettik. Orman ve Su İşleri Bakanlığının sulama kanallarıyla ilgili envanterinde olan bir alan var, onun bir an önce alınması... Dolayısıyla Kayseri'de özellikle büyümeye devam eden havacılık sektörü gösteriyor ki 2 milyon yolcu terminali kesinlikle Kayseri'ye yetmeyecek. Bunun için yeni terminal çalışmamız var. Bir taraftan projeyi hazırlatıyoruz, bir taraftan yerle ilgili problemleri çözüp, Kayseri'nin problemini de çözmüş olacağız."

Kahramanmaraş ve Gaziantep'e ulaşım süresi kısalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise toplantıda 18 projenin ele alındığını, bunlardan en önemlisinin, Kayseri kamuoyunun çok konuştuğu hava terminalinin büyütülmesi olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde yeni bir iç hatlar terminali yapılacağına işaret eden Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Dışarıdaki alanda da askeriye ile ilgili uzun görüşmeler, sıkıntılar vardı. O yazıyı alana kadar hal gelmişti başımıza. Türkiye'de milattan öncesi ve milattan sonrası var. Eski askeriyeye selam bile zor veriliyordu. Sanki o milletin parçası değil gibi davranırlardı. Orada bomboş duran araziyi milletin hizmetine vermekten kaçınırlardı. İki satırlık imzaya 10-12 yıl uğraştık. Şimdi Allah razı olsun, 'milletin malı değil mi, buyurun diyorlar' hizmet gidiyor. Bu bizim için önemliydi. İkincisi hızlı tren meselesi. Bunu birkaç kez eski bakanlarımız da geldi söyledi, biz de anlattık ama Kayseri'de müzmin muhalifler var. Bu müzmin muhalifler, 'Bizi oyalıyorsunuz, siteye girdim şu yazıyor. Ne hızlı treni, herkes aldı gidiyor siz seyrediyorsunuz' falan filan. Ankara'dan başlayarak Konya'ya çok kısa ve kolay bir yoldu. Doğru da bir projeydi, yapıldı. Helali hoş olsun, güle güle kullansınlar. Eskişehir-Ankara tarafı başladı. Doğuya giden hatta da bizim için çalışıldı, projeler bu sene bitiyor, sene sonuna ihalesi yapılıyor, yapım süresi 3-4 yıldan aşağı olmayacak gibi gözüküyor, kolay bir iş değil ve Kayseri de buna kavuşacak. İnşallah bu proje büyür, gelişir, doğuya, batıya her tarafa gider. Ülkenin ekonomisiyle alakalı biraz da haliyle. Maliyeti sormadık ama Kayseri'ye yapılacak hat milyar doları bulur herhalde. Allah kolaylık versin. Bir de Bakanlar Kurulunda en büyük kavga Maliye Bakanı'ndan para koparma kavgasıdır. Değerli bakanım bunları söz veriyor ama nasıl para koparacak ben de merak ediyorum. Bundan sonra yanında yer alacağız ki bizim de işimiz yürüyecek. Kolay bir iş değil."

Milletin vereceği karar başımız üstüne

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan daha sonra AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak anayasa değişikliği ve başkanlık seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, anayasa değişikliğine ilişkin, "Asli sahibin vereceği karar başımız, gözümüz üstüne. Bugüne kadar asli sahip olan halk hiç yanılmadı, inşallah bundan sonra da aynı şekilde alacağı karar hepimizin sağlıklı bir gelecek için olmazsa olmazıdır. Bu sadece AK Parti'nin davası değildir hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği davasıdır, ülkemizin bekası, istiklali, istikbali davasıdır." dedi.

"Millet sizi severse iktidara taşır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de anayasa değişikliğine değinerek, muhalefet partisinin tavrını eleştirdi.

Muhalefetin vatandaşın cumhurbaşkanını seçmesine de sıcak bakmadığını savunan Özhaseki, "O günden başlarına gelecekleri biliyorlardı. 'Vatandaş seçsin' demekten korkuyorlardı. Niye 'Biz ayak oyunlarıyla Mecliste seçeriz. Daha olmadı, tankı tüfeği de çeviririz oraya doğru, korkudan içeridekiler istediğimizi yaparlar'. Bunları herkes biliyor. Öyle yüzde 20 alarak, allem kalem ederek iktidara gelmek yok. Bakan satın alarak, otellerde motellerde iktidara gelmek yok, numaralar çekerek gelmek yok. Vatandaş sizi sevecek, en az yüzde 50 verecek geleceksiniz. Türkiye inşallah bu sistemle güçlü Türkiye'ye adım atacak. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar." diye konuştu.

AA



