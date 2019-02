Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkan adayı Avukat Hakan Çelik, Bünyan'nın sorunlarını bildiklerini söyleyerek, "Bünyan'ın bir ferdi olarak ilçemizin hizmet almak adına ihmal edilmiş olduğunu görmek beni üzüyordu. Bu sebeple 31 Mart yerel seçimlerinde Milli Görüşün başkan adayı oldum. Biz Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim anlayışımız ile hizmet için geliyoruz. Her hizmetimizde halkın kültür ve inanç değerlerini göz önüne alarak, yerel ve kültürel değerleri koruyup, zenginleştirecek projeler hazırladık. Belediyemizde hizmette ve atamada partizanlık ayrımcılık yapmayacak. Her konuda adil olacak. Hiç kimseye haksız rant sağlamayacak. İşi ehline vererek liyakati esas alan bir yönetimle çalışacağız" ifadelerini kullandı.







Başkan adayı Avukat Hakan Çelik, İlçelerinin son 10 yılı göz önüne alındığında insanların Bünyan'dan göç ettiklerini belirterek, "Eski Bünyan'da fabrika vardı. Hayvancılık iyi durumdaydı. Esnafın işleri de iyiydi. Köyden gelenler ilçede ihtiyaçlarını çok rahatlıkla karşılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada Bünyan'ın değerleri tek tek yok edildi. Ne fabrika kaldı nede hayvancılık ile geçinen insanımız. Esnafın işi bitti, perişan halde. Vatandaşımız artık Bünyan'da yaşamak istemiyor. Her geçen gün göç hızla artmakta. Biz göreve geldiğimizde önceliğimiz bu göç sorunu ve işsizlikle mücadelenin yanı sıra Bünyan'ın gelişimi için projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.