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HOLLANDA’YA “KESKİN” TEPKİ

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik tutumuna tepki gösterdi. Keskin, “Son günlerde yaşadığımız ve bizleri fazlasıyla rencide eden olaylardan dolayı çok üzüldük. Yapılan saygısızlık Türkiye

HOLLANDA’YA “KESKİN” TEPKİ
Cumhuriyeti’ne yapılmıştır. Bu bir partiye üye olan kişilere değil. Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına yapılan hadsizliktir. Bu ülkelerin özür dilemeleri bile yeterli değildir. Bir an önce bu ülkeler ile ilişkiler askıya alınmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret etme hakkı yoktur. Türk milleti bunu hazmedemez!” dedi.

Keskin yazılı açılamasını şöyle sürdürdü:
“ Ayrıca mesele referandumda ‘hayır’- ‘evet’ meselesi değil. Gerekçesi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyet’i bakanının girişine izin vermemek, bir kadın bakanı zorla sınır dışı etmek bizlere yapılan bir hakarettir. Bu konuda parti ayrımı yapmadan birlikte tavır koymalıyız. Kabul edilmez bir durum bu, sadece söz ile değil tepkimizin kararlı ve sonuç alıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Alınacak her türlü kararın arkasındayız.” ifadelerini kullandı.  (Kurum haberi)
 
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