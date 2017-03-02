Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacak

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse bazı programlara katılmak üzere geldiği Kayseri’de partililer ile birlikte basın açıklaması yaptı. Köse’nin gündeminde referandum süreci vardı.

Köse, İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kadın Kolları İl Başkanı Şehriban Peker ve partililerle gerçekleştirdiği toplantıda başkanlık sistemini eleştirdi.

Başkanlık sisteminin despot yönetimlere zemin hazırlayacağını iddia eden Başkan Köse; “Bu sistem riskli bir sistemdir. Özellikle Ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yaşamasına sebep olur. Fren ve denge mekanizmalarının çalışmadığı, hukuk devleti anlayışının bulunmadığı, bütün gücün merkezde toplandığı bir ülkede Başkanlık sistemi "demokratikleşmeyi" sağlamaz, tersine güç yoğunlaşması ile bütün güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı bir baskı rejimine dönüşür. Türkiye, üniter yapısı ve parlamenter demokrasisi ile güçlüdür. Bu yapısını muhafaza ederek güçlenmeye devam edebilir. Çünkü koca bir ülke 1 kişinin diktasında yöneticilere saltanat, hilafet, kapısı aralanacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacaktır. “ dedi.

Onurlu bir Türkiye için “Hayır” diyeceğiz

Türkiye’nin özgür olmasını, bağımsız olmasını ve kimsenin önünde eğilmemesini istediğimiz için onurlu bir Türkiye istediğimiz için cevabımız “Hayır” olacak diyen Köse, şunları söyledi:

“Bizler umuda giden bu yolda; Ülkesini, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın, hangi partiyi tutarsa tutsun, hiç ayrım yapmadan hep birlikte tek yürek olarak mücadele edeceğiz. Emin olun başaracağız. Çünkü bizler haklıyız. “

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ





