Hunat Çarşısı Esnafı: Para kazanmayı unuttuk

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Sivas Caddesinde halka helva dağıttı.

Hunat Çarşısı esnafını da ziyaret eden ve esnaf tarafından sıcaklıkla karşılanan Dr. Karaoğlu, sorunları dinledi.







Esnaf, “İşlerimiz çok düştü. Sorunlarımızla ilgilenen yok! Belediye Başkanlarını makamlarında ziyaret ettik, sorunlarımızla daha fazla ilgilenmelerini istiyoruz ama bizi düşünen yok! Para kazanmayı unuttuk. Bazen siftahsız dükkanımızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çarşıya gelen müşteri azaldı. Bir değişim olsun istiyoruz” diyerek sorunlarını Dr. Sema Karaoğlu’na iletti.











Esnafın her zaman yanında olacaklarını belirten CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “Melikgazi sınırlarında 7 tane AVM var! Mahalle arasındaki küçük esnaf dahil şehirdeki tüm esnaf iş yapamaz hale gelmiş! Evlerine ekmek götürmek zorunda olan bu insanlar kaderlerine terk edilemez. Şehrin merkezine çarşı adı altında bir bina yapıyorsunuz ama insanların alışveriş yapmaları sağlayacak bir girişimde bulunmuyorsunuz! Yaptım ve oldu demekle iş bitti sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Asıl iş binayı yapıp dükkan sahiplerine teslim ettikten sonra başlıyor. Yerel yöneticiler olarak buraları halkın gelip alışveriş yapmaları için cazibe merkezlerine dönüştürmeniz gerekir. AVM’leri şehir merkezlerine yapma izni vererek nasıl bir yanlış yaptığınızı çok sonra fark edebilirsiniz belki ama bu insanların feryatlarını da görmezden gelemezsiniz. Esnaf da bizim insanımız, hem de ekonomimizin en temel taşı. Bu şehrin insanı, bu ülkenin vatandaşı. Biz hayata geçireceğimiz projelerle esnafımızın her zaman yanında olacağız ve sorunsuz bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Derman Belediyeciliğin ‘Halk Kart’ uygulaması esnafa nefes aldıracak. Anlaşmaları sadece esnafımızla yapacağız ve halkımızı bu yolla esnafımıza yönlendireceğiz. Esnaf bir şehrin yüzüdür, aynasıdır. Şehre gelen yerli ya da yabancı turistle ilk muhatap olan esnaftır. Esnafın yüzü gülmediği zaman turistler şehir halkıyla ilgili düşüncelerini esnaf üzerinden yürütür ve kimsenin yüzünün gülmediğini not eder ve memleketine döndüğünde bu şekilde aktarır. Esnafın yüzünü güldürün ki şehrin yüzü gülsün. Şehrin yüzünü güldün ki güzel bir yönetim sergilediğiniz ortaya çıksın. Maalesef güzel bir yönetim olmadığı, insanların yüzlerinin gülmediğinden rahatlıkla görülüyor. Herkes gibi esnafımız da değişim istiyor” şeklinde konuştu.