İbrahim Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük

15 Temmuz’da darbe girişimine karşı gerçekleştirilen direnişi ‘muazzam bir kahramanlık hikayesi’ olarak isimlendiren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin bu sınavdan daha güçlü ve alnının akıyla çıktığını ve hedeflerine hızla ilerlediğini söyledi.



KALIN: 15 TEMMUZ MUAZZAM BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİDİR

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtlayan Kalın, modern darbeler tarihinde 15 Temmuz’un bir ilk olduğunu söyledi ve tarihimiz için ne anlama geldiğini, “Milletin tanklara, toplara karşı elinde bayrağından ve göğsünde imanından başka bir şey olmadan böyle karşı koyabilmesi muazzam bir kahramanlık hikayesidir. Milletimizin özgürlüğüne, demokrasisine ve bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu göstermesi açısından da büyük önem arz ediyor.



Çanakkale’yi, Kut’ül Amare’yi, Sakarya’yı ve diğer zaferlerimizi kitaplardan okuyan bir nesil ve aslında hepimiz böyle bir milli mücadele ruhuyla bir darbenin nasıl engellenebildiğini, bir işgal girişiminin nasıl önlenebildiğini bizzat gördük ve yaşadık. Bu unutulmayacak, unutturmayacağız.” sözleriyle ifade etti.



KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİ CANINI ORTAYA KOYDU

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği liderliğinde önemli olduğunun altını çizen Kalın, “Burada Cumhurbaşkanımızın bir lider olarak cesaretinin, basiretinin ve dirayetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.



Milletin o temiz vicdanına ve sağlam iradesine yön verecek bir liderlik olmasaydı 15 Temmuz’un sonuçları çok daha farklı olabilirdi. Cumhurbaşkanımız kendi canını da ortaya koyarak ve milletle bütünleşerek bu darbeye karşı koymuş ve yakın tarihin akışını değiştirmiştir.” dedi.



15 Temmuz darbe girişimine Avrupa’nın geç tepki gösterdiğini de sözlerine ekleyen Kalın, “Demokrasinin, insan haklarının ve çoğulculuğun ana vatanı olduğunu söyleyen ülkelerin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında mütereddit cümleler kurduklarını gördük.



Halbuki dünyanın demokratik ülkelerinin hiç tereddüt etmeden, darbeyi önlemiş bu kahraman milletin yanında durması gerekirdi. Biz bu süreçte kimin dost kimin düşman olduğunu da açık bir şekilde gördük.​” dedi.



KALIN: DARBE GİRİŞİMİ BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSAYDI...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve bu bir yıl boyunca ülkemiz üzerinde oynanan oyunların ne kadar büyük ve derin olduğunu gördüğümüzü ifade eden Kalın, FETÖ’nün nasıl örgütlendiğini, kurumlara nasıl sızdığını ve yeri geldiğinde nasıl acımasız olduğunu da gördüğümüzü anlattı.



“FETÖ’nün 40 yılda yaptığı planı bu millet 24 saatten daha az bir sürede cesareti ve samimiyetiyle yerle bir etti.” diyen Kalın, “Bu darbe girişimi başka bir ülkede olsaydı devlet çöker, ekonomi dağılır ve derin krizler yaşanırdı. Burada ise çok kısa sürede devletin milletle tekrar buluşarak bir restorasyon dönemine girdiğini görüyoruz.” dedi.